Dan, ki je osrečil Muro in Bravo

Prvoligaški nogometni ples se je začel z zanesljivo zmago Brava nad Celjem (3:0), nadaljeval pa s prvo zmage Mure pod vodstvom novega trenerja Damirja Čontale. Prvaki so prizadejali zadnjeuvrščenemu Aluminiju nov udarec. Tabor bo skušal v nedeljski matineji spraviti v slabo voljo Olimpijo, vodilni Koper se bo na Bonifiki spopadel z Domžalami, v ponedeljek pa se bosta v sklepnem dejanju 22. kroga udarila Radomlje in Maribor.

Slovenskim prvakom gre v koledarskem letu 2022 vedno bolje. Najprej so ostalih praznih rok proti Olimpiji, nato remizirali z Bravom, zdaj pa so, to je bila njihova tretja tekma v spomladanskem delu, premagali Aluminij. Novi trener Mure Damir Čontala je tako dočakal prvo zmago, odkar je na vročem stolčku nasledil nekdanjega sodelavca Anteja Šimundžo. Črno-beli so si zmago zagotovili v 9. minuti, ko je bil z bele točke natančen Luka Bobičanec.

Sodnik Matej Jug je dosodil kazenski udarec po asistenci VAR (igranje domačega branilca z roko v kazenskem prostoru), Hrvat, ki je večji dela jesenskega dela izpustil zaradi zdravstvenih težav, pa je dosegel drugi gol po vrnitvi na igrišča. V nadaljevanju srečanja so si gostitelji priigrali nekaj (pol)priložnosti, a je med vratnicama črno-belih blestel Marin Ljubić. Aluminij je tako še drugič zapored ostal brez točk na domačih tleh (in doseženega zadetka), tako da se Kidričani nahajajo v v vse težje položaju. Mura je na drugi strani ujela priključek z najboljšimi ekipami, za četrtouvrščenim Bravom zaostaja le točko.



Bravo jo je Celjanom doma zagodel že četrtič zapored

Prvoligaško dogajanje 21. kroga se je začelo v Ljubljani, kjer sta se za prvoligaške točke v Spodnji Šiški pomerila Bravo in Celje. Izbranci Dejana Grabića, trenerja, ki se lahko v tem trenutku pohvali z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja prvoligaša, so dragoceno točko iz Murske Sobote, doseženo po še kako dramatičnih zadnjih minutah srečanja z Muro (vrnitev od 0:2 na 2:2), nadgradili z domačim uspehom proti Celjanom.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Sodnik iz Maribora Slavko Vinčić je do 7. minute domačim pokazal dva rumena kartona, najprej Marku Španringu, nato še Gregorju Bajdetu. Ta je v 15. minuti podajo Matije Kavčiča pretvoril v zadetek, v 21. minuti pa še drugič premagal celjskega čuvaja mreže Metoda Jurharja in postavil rezultat prvega polčasa (2:0), v katerem so bili Šiškarji nevarnejši tekmec. Rezultat je vztrajal do 77. minute, ko je Hrvat Loren Maružin zvišal na 3:0, kar je bil tudi končni rezultat.

Simon Rožman je po vrnitvi na celjsko klop vknjižil še drugi poraz. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo se je po visoki zmagi utrdil na četrtem mestu in še konkretneje izpostavil kandidaturo za evropsko vozovnico, kar bi bil največji uspeh v zgodovini mladega ljubljanskega kluba, varovanci Simona Rožmana, ki je v drugem polčasu ponudil priložnost tudi zimskima novincema Lovru Bizjaku in Tomislavu Tomiću, pa vse bolj gori pod nogami. Po novem razočaranju, Celje je brez zmage že sedem tekem zapored, je slovenski prvak iz leta 2020 na lestvici padel na alarmantno osmo mesto.



Olimpija po razočaranju v Domžalah na Kras

Olimpija je v četrtek v Domžalah pustila bled vtis. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski program bosta že ob 13. uri odprla Tabor in Olimpija. Kraševci dobro vedo, kakšna je njihova naloga. Po uvodnem spomladanskem krogu so padli na predzadnje mesto, pritisk je vse večji. Voda jim že pošteno teče v grlo, tako da bo treba osvajati točke tudi proti (naj)večjim slovenskim klubom.

Dušan Kosić nosi Olimpijo globoko v srcu, a tokrat ni časa za sentimentalnost. Leta 2020 ji je s Celjem "speljal" naslov slovenskega prvaka. S Taborom, katerega sta v zadnjih dneh okrepila še dva nogometaša, prišla sta Francoza Zacharie Iscaye in Hugo Komano, ga v nedeljo zanimajo le nove točke. Zaradi kazni bo pogrešal Tila Mavretiča in Marka Ristića, zmaji pa bi lahko ponovno, saj je klub pozimi pošteno prevetril slačilnico, zaigral z vidno spremenjeno postavo od tiste s četrtkove porazne predstave v Domžalah. To bo že četrta tekma Olimpije v poldrugem tednu.

Navijači zeleno-belih so nezadovoljni, po dveh "Skenderjevih" zmagah nad Muro in Mariborom, s katerima so se približali vrhu lestvice, so pričakovali več, nato pa na derbiju ljubljanske kotline bili priča nemoči gostov. Zanimivo je, da še naprej, odkar se je Dino Skender lani vrnil na vroči stolček Olimpije, zmaji niti na eni tekmi niso dosegli več kot enega zadetka. Odigrali so že devet srečanj, vsega skupaj pa zmogli le sedem golov. Trener je kot enega razlogov za slabšo predstavo v Domžalah označil psihološko izpraznjenost po zmagi na večnem derbiju proti Mariboru. Zdaj ga čaka nov zelo motivirani tekmec.

Vodilni Koper prvič letos na Bonifiki

Zoran Zeljković ima v nedeljo priložnost, da z domačim uspehom proti Domžalam poskrbi, da bo Koper vstopil na vodilnem položaju tudi v 23. krog. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 se bo v nedeljo na Bonifiki začel dvoboj med vodilnim Koprom in Domžalami, ki so med tednom navdušile z izvedbo proti Olimpiji in med drugim s tem spravile v dobro voljo tudi Primorce, saj so slednji zadržali štiri točke prednosti pred zmaji. Koprčani se veselijo prve domače tekme v letu 2022 na Bonifiki. V Celju so po dveh zadetkih Kaheema Parrisa prišli do vseh treh točk, podrobna sodniška analiza pa je pokazala, da drugi zadetek Jamajčana zaradi Maksa Barišića, ki se je nahajal v nedovoljenem položaju in je oviral pogled vratarja Celja na žogo, ne bi smel veljati. Na Obalo prihajajo Domžalčani, ki jih trener Kopra Zoran Zeljković zelo spoštuje. V nedeljo bo pri gostiteljih zaradi kartonov počival Karlo Bručić, zaradi poškodbe bo odsoten Stjepan Oštrek.

Trener Domžal Dejan Djuranović je po zmagi nad Olimpijo rade volje izpostavil mladi dvojec, ki vrača upanje v tisto, po čemer so Domžale v preteklosti že slovele. Da bi v članski ekipi zaigralo vedno več nadarjenih najstnikov iz domačega klubskega podmladka. Benjamin Markuš je proti zmajem dočakal strelski prvenec v 1. SNL, komaj 17-letni Mitja Ilenič pa je trenerja in domžalsko javnost očaral s svojim obnašanjem, energijo in pristopom, prav tako pa tudi z zrelostjo in odločnostjo. Če bi Domžale v obračunu polfinalistov pokalnega tekmovanja premagale Koper, bi s tem ponudile priložnost Mariboru, da bi se v ponedeljek vrnil na vrh lestvice.

Radomlje proti Mariboru lovijo zgodovinsko zmago

Mariborčani so začeli spomladanski del z bolečim porazom v Ljubljani. Tokrat jih čaka gostovanje v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mariborčani, jesenski prvaki, so v leto 2022 vstopili s porazom v Stožicah. Trener Radovan Karanović ostaja prepričan, da je bil nezaslužen, saj so imeli njegovi varovanci več od igre in priložnosti. Verjame, da so se iz poraza nekaj naučili, in bodo v nov izziv, gostovanje v Domžalah proti Radomljam, vstopili pokončno, polni motivacije. Podobno pa velja tudi za "gostitelje", ki so prejšnji ponedeljek pod taktirko Nermina Bašića povsem nadigrali Kidričane in namignili, kako so z zimskimi novinci, med katerimi ne manjka hrvaških nogometašev, zlasti tistih, posojenih s strani splitskega Hajduka, pomembnega partnerja mlinarjev, zadeli v polno.

Radomljani so poskočili na osmo mesto, tokrat pa bodo napadali zgodovinski izziv. Odkar nastopajo v 1. SNL, so se z vijolicami pomerili desetkrat, a niso še nikoli zmagali. Dvakrat so remizirali, drugače pa je Maribor gospodaril na igrišču in osemkrat zmagal. Bo tudi tokrat na krilih srbskih napadalcev, Ognjena Mudrinskega in Đorđeta Ivanovića, ki je s posameznimi potezami na večnem derbiju dokazal, da bi lahko že kmalu predstavljal dodano vrednost za moštvo, boljši od Radomelj? Obeta se ponedeljkova poslastica, v kateri bo zanimivo videti, kakšna razlika, če sploh, vlada med kluboma iz dna in vrha lestvice.

1. SNL, 22. krog: Sobota, 19. februar:

NK Bravo : NK Celje 3:0 (2:0)

Bajde 15., 21., Maružin 77.

Poročilo s tekme.



Aluminij : Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 9./11-m

Poročilo s tekme. Nedelja, 20. februar:

13.00 Tabor – Olimpija

17.30 Koper – Domžale Ponedeljek, 21. februar:

17.30 Radomlje – Maribor

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Kaheem Parris (Koper),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper), Lovro Maružin (Bravo),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

...

