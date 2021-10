Nenavadna nočna prigoda Mandarićevega naslednika na mostu z zmajem

Po reprezentančnem premoru, ki ni postregel s srečnim epilogom za člansko izbrano vrsto, saj je iz boja za SP 2022 izpadla že dva kroga pred koncem kvalifikacij, se nadaljuje klubsko državno prvenstvo. V središču zanimanja bo nedeljski spopad med Olimpijo in Taborom, na katerem bo na vročem stolčku zmajev prvič po slabem letu dni sedel Dino Skender. Hrvat uživa popolno zaupanje prihajajočega predsednika zeleno-belih Adama Deliusa, ki je nedavno spregovoril za RTV Slovenija in predstavil nevsakdanjo prigodo z zmajem.

Mura še ne razmišlja o Rennesu

Slovenski prvaki se bodo v četrtek v 3. krogu skupinskega dela konferenčne lige pomerili z Rennesom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se bo po reprezentančnem premoru najprej ustavila v Fazanerij. Druga tretjina prvenstva se bo tako uradno začela pri prvakih, ki jih že v četrtek čaka naporen evropski izziv, domače srečanje (v Mariboru) z Rennesom, ki je v zadnjem nastopu v francoskem prvenstvu kot prvi v tej sezoni premagal zvezdniško zasedbo PSG.

''O Rennesu še ne razmišljamo. Najprej nas čaka tekma z Aluminijem. Državno prvenstvo je prioriteta. Le tako prideš do Evrope, vse drugo je nagrada,'' nam je nedavno dejal Žiga Kous, strelec nepozabnega zadetka na gostovanju v Tottenhamu, ki je še dolgo odmeval na socialnih omrežjih. Črno-bele pred atraktivnim obračunom proti Francozom čaka srečanje z Aluminijem, ki jim v zadnjih sezonah pogosto povzroča težave v Murski Soboti. Štajerci so na zadnjih štirih gostovanjih ostali praznih rok le enkrat, tudi tokrat pa jim ne manjka motivacije, saj potrebujejo točke, če želijo zapustiti dno razpredelnice.

Dvoboj se bo začel ob 17. uri, trener prvakov Ante Šimundža pa bo zaradi kazni pogrešal Matica Maruška. Zaradi zdravstvenih težav bo najverjetneje manjkal Luka Bobičanec. Najmočnejše zasedbe ne bo imel na voljo tudi strateg Kidričanov Oskar Drobne, saj bo manjkal kaznovani Hrvat Tin Martić. Bi pa lahko prvič v tej sezoni za Aluminij zaigral povratnik Jure Matjašič. ''Absolutno se lahko kosamo z njimi, vendar bo vse odvisno od nas samih, od našega pristopa in naše konkretnosti,'' sporoča Drobne.

Brez sprememb o statusu Karanovića

Radovan Karanović je v prejšnji sezoni dobro spoznal moč Radomelj v 2. SNL, ko je vodil Beltince. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Večerni sobotni spored pripada nogometašem Maribora in Radomelj. Novinec v prvi ligi se želi v tej sezoni izogniti usodi prejšnjih nastopov med elito, ko se je dvakrat prebil v 1. SNL, a se nato ekspresno vrnil v drugo ligo. Bi se lahko ''mlinarjem'' izšlo v tretje? Čeprav so na zadnjem mestu, so na zadnjih nastopih pred reprezentančnim premorom dokazali, da lahko mešajo štrene tekmecem. Olimpijo so senzacionalno premagali v Stožicah, nato pa doma v derbiju začelja remizirali z Aluminijem. Tokrat jih čaka nov velik izziv, gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer Mariboru vse drugo kot zmaga ne pride v poštev. Zaostanek za Koprom znaša šest točk, začasnemu trenerju Radovanu Karanoviću pa je po remiju z Olimpijo (0:0) prišel reprezentančni premor še kako prav, saj je lahko izbrancem še bolj predstavil taktične zamisli, s kakršnimi jih želi popeljati višje na lestvici.

''Glede mojega statusa ni sprememb, o nadaljnjem sodelovanju bo odločalo vodstvo kluba,'' je 52-letni nogometni strateg, rojen v BiH, poudaril, kako je njegova usoda v rokah športnega direktorja Marka Šulerja. Korošec mu je že pred večnim derbijem dejal, naj pripravi delovni načrt za naslednje obdobje. Tako je vse bolj realna možnost, da bi Maribor predstavil novega trenerja šele po koncu jesenskega dela. Če sploh. Vijolice bodo pot do načrtovane zmage iskale brez treh poškodovanih igralcev. Manjkajo kapetan Marcos Tavares, Aleks Pihler in Rok Maher, Martin Milec pa lahko spet pomaga soigralcem. Goste zaadi kazni ne bo mogel voditi Rok Hanžič.

Zeljković proti nekdanjemu klubu

Maks Barišić, s sedmimi goli prvi strelec 1. SNL, je v tej sezoni v Domžalah že dosegel dva zadetka. Takrat je zatresel mrežo Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel v Domžalah. V mestu ob Kamniški Bistrici bo gostoval vodilni Koper. Njegov trener Zoran Zeljković, ki bo v kratkem bogatejši za licenco, potrebno za vodenje prvoligaške ekipe v Slovenije, s tem pa se bodo Koprčani izognili nadaljnjemu plačevanju kazni, se vrača na stadion, kjer je z rumeno družino kot igralec osvajal lovorike. Zdaj jih želi kot trener s Koprčani. Po uvodni tretjini je na krilih zadetkov Maksa Barišića in Kaheema Parrisa na veličastnem prvem mestu, veliko slabše od pričakovanega pa so v sezono vstopili Domžalčani.

Na lestvici so šele na osmem mestu. ''Formo moramo obrniti navzgor,'' razmišlja branilec Tilen Klemenčič. Domžalam motiva ne bo manjkalo, zmage proti vodilnemu tekmecu so vedno sladke, gostitelji pa jo bodo naskakovali brez poškodovanega mladega reprezentanta Benjamina Markuša, ki si je na dvoboju z angleškimi sovrstniki zlomil ključnico in bo počival dva meseca.

Skender na delu prvič po vrnitvi v Ljubljano

Dino Skender po odhodu iz Olimpije (začetek koledarskega leta 2021) ni vodil nobenega drugega kluba, ampak po dogovoru z bodočim vodstvom zmajem čakal na vrnitev v Ljubljano. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo zvečer bi bilo lahko zelo zanimivo v Stožicah. Prvič letos bo zmaje vodil Hrvat Dino Skender. Bodoči predsednik Olimpije Adam Delius, uradno namerava to postati na skupščini 19. oktobra, mu nudi popolno podporo. Nemški podjetnik, ki bo tako nasledil Milana Mandarića, je v pogovoru za RTV Slovenija zaupal, zakaj se je odločil za prevzem Olimpije.

''Zaljubil sem se v Ljubljano. Bil sem na stadionu in videl navijače. To je bilo posebno doživetje. Odločitev seveda ni bila lahka, saj sem podjetnik. Zelo intenzivno sem razmišljal. Končno odločitev sem sprejel v mestu, ko sem pil kavo. Ljudje so bili zelo prijazni. Tisto noč sem nato ob 2.30 sam sedel na mostu, poleg mene pa je bil zmaj. Nobenega drugega ni bilo, saj smo bili srede pandemije. Začutil sem, da želi zmaj priti do mene. Zame velja filozofija, da se klub ne prodaja. Če bom zbolel, potem je treba seveda razmisliti. Želim zgraditi trdne temelje, a uspe mi lahko le, če sem dobrodošel. Če nisem dobrodošel, sem napačen predsednik,'' je ponudil ''nenavadno'' prigodo, ki jo je doživel v središču Ljubljane.

Kraševci so na zadnjem gostovanju v Ljubljani poskrbeli, da je Olimpija izpadla iz boja za prvaka še pred zadnjim krogom. Foto: Vid Ponikvar

Njegov cilj so polne tribune, 16 tisoč ljudi na tekmah Olimpije, nogometašem pa zagotavlja, da ne bo posegal po tako pogostih in radikalnih menjavah na najbolj odgovornih položajih, kot je to počel Mandarić. Vključno z zadnjo menjavo, ko je sredi reprezentančnega premora odpustil Sava Miloševića.

Usoda je hotela, da bo Skender prvič po vrnitvi v Ljubljani zaigral proti Taboru, ki ga vodi Dušan Kosić, ''znanec'' z nepozabnega lanskoletnega celjskega trilerja (2:2), po katerem je Olimpija ostala brez naslova. Zdaj prihaja v Stožice s Sežančani, ki so jo na zadnjih treh gostovanjih kar dvakrat zagodli zmajem. Pri gostiteljih bosta za nastop kandidirala tudi nekdanji branilec Olimpije Goran Milović in novopečeni madžarski legionar Marko Futacs.

(Skoraj) nepremagljivi Bravo v Celju

Celjani imajo na domači zelenici kar nekaj težav na tekmah z Bravom. Foto: Grega Valančič/Sportida Trinajsti krog bo sklenjen šele v ponedeljek, takrat se bosta v knežjem mestu udarila Celje in Bravo. Nekdanji rumeno-modri, ki v tej sezoni pogosto nastopajo v rdeči igralni opremi, niso zadovoljni z učinkom. Skromni rezultati so s trenerskega položaja odnesli Agrona Šaljo. Do konca jesenskega dela ga bo nasledil Simon Sešlar, ki je nazadnje na Bonifiki namučil vodilni Koper in ostal nepremagan (2:2). Tokrat bodo imeli Celjani opravki s tekmecem, ki so ga na domači zelenici na štirih prvoligaških tekmah le enkrat.

Mladi ljubljanski klub v tej sezoni izstopa po marsičem. Kot edini v tekmovanju je prejel manj kot deset zadetkov, mreža Šiškarjev se je na 12 tekmah zatresla zgolj petkrat, kar je spoštovanja vreden dosežek, Bravo pa je pod taktirko Dejana Grabića grenkobo poraza izkusil le enkrat. Tudi v tem je najboljši v tej ligi. Celjani so na drugi strani, čeprav so prek vodstva napovedovali drzne cilje, izgubili kar polovico odigranih srečanj, šest od dvanajstih. Zdaj bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da 13. krog za njih ne bo nesrečen.

1. SNL, 13. krog: Sobota, 16. oktober:

17.00 Mura - Aluminij

20.15 Maribor - Radomlje Nedelja, 17. oktober:

17.00 Domžale - Koper

20.15 Olimpija - Tabor Ponedeljek, 18. oktober:

17.00 Celje - Bravo