V Ljubljani odmeva mojstrovina Pečarja, Bravo prehitel Olimpijo

Nogometaši Brava so pred tednom dni v času sobotnega kosila premagali Olimpijo s 4:2. Gledalci na stadionu ŽAK so bili priča velikemu številu zadetkov tudi v "rumenem" spopadu med Bravom in Domžalami. Martin Pečar je prispeval zadetek in podajo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V uvodnem dejanju 11. kroga je Bravo premagal Domžale s 3:2, maloštevilni gledalci pa so lahko uživali v atraktivnih zadetkih. Najlepšega je dosegel Martin Pečar. Zvečer sledi poslastica v Fazaneriji med prerojeno Muro in vodilnim Celjem, ki je v sredo doživel prvi poraz v 1. SNL pod vodstvom Alberta Riere. Nedelja bo še kako pestra. Začelo se bo s spektaklom pred polnimi tribunami med Rogaško in Olimpijo, nadaljevalo z obračunom med Radomljami in Koprom, končalo pa s štajerskim spopadom med Aluminijem in Mariborom.

1. SNL, 11. krog:

Sobota, 30. september:

Šiškarji prekinili neslaven niz proti Domžalam

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Spodnji Šiški, kjer Bravo v zadnjem obdobju proti Domžalčanom ni blestel. Dvakratni državni prvaki so pripotovali na srečanje na krilih izjemnega niza, saj so na zadnjih štirih gostovanjih vselej zmagali brez prejetega gola (2:0, 1:0, 2:0 in 1:0). Po sanjskem začetku, Benjamin Markuš je s strelom z glavo popeljal Domžalčane v vodstvo že po 55 sekundah, je zadišalo po nadaljevanju niza, a so se v nadaljevanju srečanja razmerja moči na stadionu ŽAK spremenila.Ljubljančani so v 36. minuti vrnili udarec Domžalam in izenačili na 1:1. Po igrivi akciji in spretni podaji Martina Pečarja se je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora izkazal Jakoslav Stanković. To je bil njegov prvi zadetek v tej sezoni, Bravo je po več kot 400 minutah posta na domači zelenici zatresel mrežo Domžal, le dve minuti pozneje pa je z evrogolom, na katerega bi bili lahko ponosni tudi največji nogometni asi, zablestel še Martin Pečar. Posojeni nogometaš dunajske Austrie, ki je prejšnji teden navdušil proti nekdanjemu klubu Olimpiji, je z volejem z roba z okrog 16 metrov premagal nemočnega Gašperja Tratnika.

Vratar Domžal Gašper Tratnik v tej sezoni še ni zadržal nedotaknjene mreže. Foto: Aleš Fevžer

Bravo je povedel z 2:1, a so gostje hitro vrnili udarec. Z imenitnim zadetkom, pravcatim projektilom s prostega strela, je Matijo Orbanića premagal Jošt Pišek. S tem pa zanimivosti v prvem delu še ni bilo konec, Matica Ivanška je od prvenca za Bravo delilo le nekaj centimetrov, saj je zatresel okvir vrat.

Mreži nista mirovali tudi v nadaljevanju. Bravo je še drugič na tekmi povedel, v 50. minuti je zadel v polno branilec Lan Štravs. Šiškarji so povedli s 3:2 in do konca srečanja zadržali prednost. Trener Domžal Dušan Kosić je tako ostal brez prve zmage v gosteh, na osmih tekmah pa je Domžalčane popeljal zgolj do petih točk. Veliko bolj zadovoljen je bil lahko Aleš Arnol, saj je Bravo po novi zmagi poskočil na tretje mesto in na lestvici prehitel celo branilce naslova Olimpijo.

Mura doma še ni zmagala, Celje pa izgubilo v gosteh

Obračun prvakov iz let 2020 in 2021 bi lahko zvečer napolnil Fazanerijo. Navijači Mure so navdušeni nad delom srbskega trenerja Vladimirja Vermezovića, ki je s črno-belimi ujel zmagoviti ritem. Mura zmaguje brez prejetega zadetka, svojo moč pa izkazuje v gosteh, kjer je zmagala že štirikrat zapored. Doma še čaka na prvo zmago v tej sezoni, danes pa se ji obeta prestižna priložnost, saj prihaja v goste vodilno Celje. V prejšnji sezoni je med navijači klubov poletelo kar nekaj strupenih puščic, Prekmurci se niso mogli kar tako sprijazniti z dejstvom, da so bogati Celjani iz Murske Sobote pripeljali kopico igralcev.

Mura je pod vodstvom Vladimirja Vermezovića ujela zmagoviti ritem. Foto: Aleš Fevžer

Mura je na zadnjih tekmah zmagovala na pogon najboljšega strelca Dardana Shabanhaxhaja in izkušenega Matica Maruška, ki je zadel tako v Rogaški Slatini kot tudi Domžalah, Celje pa je prvič v tej sezoni v 1. SNL resneje prikazalo svojo ranljivo plat. Že proti Radomljam (1:0) niso bili tako prepričljivi, kot je marsikdo pričakoval zaradi uspehov in zadetkov željnega Alberta Riere ter dolge klopi za rezervne igralce, proti Aluminiju (1:3) pa se je vodilnemu prvoligašu povsem ponesrečilo. Riera je doživel prvi poraz s Celjani v domačem prvenstvu, zdaj pa čaka zahteven izziv, saj se bo nameril na ekipo, ki igra iz tedna v teden bolje in pri tem niza zmage. To bo tudi nova priložnost, da se vpiše med strelce Aljoša Matko, sicer drugi strelec 1. SNL, ki pa po tem, ko se je prvič pridružil Kekovi zasedbi, še ni zadel v polno. Trener Riera, ki s Celjem v tej sezoni še ni izgubil v gosteh, ga na zadnji domači tekmi z Aluminijem sploh ni poslal v igro.

Spektakel v Rogaški Slatini, prihaja prvak

V Rogaški Slatini se obeta nepozaben nogometni praznik. Odkar so se končala gradbena dela v Športnem centru Rogaška Slatina in je stadion od Nogometne zveze Slovenije prejel zeleno luč za igranje prvoligaških tekem, na njem še ni gostoval tako slovit tekmec. Prihaja branilec naslova Olimpija, ki jo čaka generalka pred še kako pomembnim evropskim spopadom s slovaškim prvakom Slovanom. V nedeljo bodo tribune polne do zadnjega kotička. To je spektakel, po katerem je hrepenelo mesto, znano po zdraviliškem turizmu. Zmaga nad Bravom (2:0) je v sredo nakazala, da lahko izbranci Oskarja Drobneta v prvi ligi mešajo štrene komurkoli.

Izraelec Sa'ar Fadida se je v začetku sezone veselil hat-tricka na tekmi proti Rogaški. Bo v nedeljo dočakal priložnost za nastop v Rogaški Slatini? Foto: Nik Moder/Sportida

Ko so poleti gostovali v Stožicah, so plačali davek neizkušenosti, Olimpija jih je odpravila kar s 5:0. Takrat je pri zmajih zablestel trikratni strelec Sa'ar Fadida, ki pa mu trener Joao Henriques v nadaljevanju sezone ni namenil večje minutaže. Izraelec je takrat vskočil v igro namesto poškodovanega Avstrijca Raula Alexandra Florucza, ki je potreboval kar dva meseca, da je ponovno zaigral za Olimpijo. Proti Kopru je odigral zadnjih 19 minut, zmaji pa so ravno v tem obdobju dosegli izenačujoči zadetek (1:1) in se vodilnemu Celju približali na štiri točke zaostanka.

Koprčani nazadnje izgubili pri Radomljah leta 2014

Kanarčki so eno najbolj prijetnih presenečenj sezone 2023/24. V tej sezoni blestijo na gostovanjih, kjer so na štirih tekmah osvojili kar 10 točk. V začetku septembra so že osvojili domžalski športni park. Takrat so premagali Domžale (2:1), zdaj pa želijo prekrižati načrte še Radomljam. Izbranci Zorana Zeljkovića so v tej sezoni osvojili že toliko točk, da za vodilnimi Celjani zaostajajo le tri točke. Če bo Nogometna zveza Slovenije (NZS) potrdila prvotno odločitev, da neodigrano tekmo med Koprom in Rogaško za zeleno mizo registrira z rezultatom 3:0 v prid Primorcev, bodo tako Koprčani povsem pri vrhu razpredelnice.

Koprčani so v tej sezoni v gosteh osvojili kar deset od maksimalnih 12 točk. Foto: www.alesfevzer.com

V nedeljo bodo imeli opravka z zelo motiviranim tekmecem, ki je po dveh zaporednih porazih – izgubil je na zahtevnih gostovanjih pri Celju (0:1) in Mariboru (1:3) – na lestvici zdrsnil na zadnje mesto. Ker pa so razlike med klubi v spodnji polovici razpredelnice minimalne, bi lahko Radomljane že nekaj zaporednih uspehov dvignilo proti varni sredini. Trener Oliver Bogatinov, ki se mu je v četrtek v Ljudskem vrtu po prvem polčasu nasmihal nov uspeh, saj je proti Mariboru vodil z 1:0, se bo pomeril proti nekdanjim sodelavcem. Na Koper je zelo navezan, zdaj pa lahko poskrbi za prvo domačo zmago mlinarjev proti kanarčkom po letu 2014.

Krznar opozarja: Zadihali smo, a …

Štajerska soseda sta si lahko pred dnevi pošteno oddahnila. Aluminij je v sredo v knežjem mestu poskrbel za senzacijo jeseni. K vodilnemu Celju, ki lahko za razliko od večine prvoligaških tekmecev zaradi široke klopi sestavi dve kakovostni enajsterici, se je odpravil po petih zaporednih porazih. Trener Robert Pevnik pa je nato kritikom zaprl usta, ko so njegovi varovanci po zaostanku z 0:1 uprizorili imeniten preobrat in kot prvi v tej sezoni premagali Celjane. S tem so naredili uslugo tudi Mariboru, ki je začutil dodaten motiv, da dan pozneje prekine rezultatsko krizo in se z zmago nad Radomljami približa vodilnim Celjanom na –6. To je vijolicam tudi uspelo, tako da se je v Ljudski vrt po zmagi nad Radomljami (3:1) končno vrnilo zadovoljstvo. Prevladovali so nasmehi, v slačilnico se je vrnil optimizem.

Mariborčani so v četrtek proti Radomljam prekinili niz petih srečanj brez zmage. Zdaj jih čaka gostovanje pri Aluminiju, ki je dan pred tem poskrbel za senzacionalno zmago v Celju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

''Pomembno je, da je ozračje po tej zmagi nekoliko boljše. Zadihali smo, a se s tem v nobenem primeru ne smemo zadovoljiti. Z enako, še večjo vnemo moramo iti naprej,'' sporoča trener Damir Krznar, ki se mu je ob zadnjih neuspehih – do zmage nad Radomljani je na petih tekmah osvojil le dve točki – tresel stolček. Športni direktor Marko Šuler mu je v najtežjih trenutkih stal ob strani in izkazal podporo, Hrvatu pa se je obrestovala poteza, da je proti Radomljanom pošteno prevetril udarno enajsterico. Maribor zdaj odhaja na najbližje gostovanje v prvi ligi, kjer ponavadi dobiva tekme. Na 14 gostovanjih v Kidričevem je zmagal kar devetkrat, a se je razmerje v zadnjih letih nekoliko spremenilo. Vijolice pri Aluminiju niso zmagale že trikrat zapored. To je dodaten izziv za Krznarja, ki bo v nedeljo sploh prvič vodil Maribor v kidriškem športnem parku.

