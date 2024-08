Zlomil in zjokal se je po uspehu nad Slovenijo: zmečkal list in ga vrgel

Bartosza Kurek, kapetan poljske reprezentance, je že tolikokrat izgubil četrtfinalni obračun na olimpijskih igrah, da je povsem razumljivo, da so ga čustva po zmagi nad Slovenijo ponesla. Prvič se bo na največjem odru skupaj s soigralci potegoval za olimpijsko medaljo.

"Konec prekletstva" je pisalo na listku, ki ga je od poljskih novinarjev, ki delajo za Eurosport, prejel Bartosz Kurek po zmagi Poljske nad Slovenijo s 3:1 v četrtfinalu olimpijskih iger. Razlog? Poljaki so namreč na zadnjih petih olimpijskih igrah vselej obstali pred polfinalom, zato je bilo veselje po uspehu nad Slovenijo še toliko večje.

In prav Kurek je v preteklosti doživljal razočaranja. Prijel je listek v roke, ga zmečkal in vrgel stran. Prekletstva je torej konec. Poljaki, ki so prvi na svetovni odbojkarski lestvici, pa se bodo podali v lov za medaljo na največjem odru.

Foto: Guliverimage

Pred tem je Kurek, ki je bil ob Wilfredu Leonu z 19 točkami najboljši posameznik poljske izbrane vrste, pred skoraj deset tisoč navijači padel na tla v South Paris Arena 1 v Parizu in se čustveno zlomil. Solza ni mogel skriti. Vse tegobe iz preteklih iger so šle zdaj iz njega.

Z odbojkarji se je veselila tudi odlična teniška igralka Iga Swiatek, ki je na teh igrah osvojila bronasto medaljo in bila nekakšna spodbuda tudi za odbojkarje.

To było wspaniałe! Dzięki, że mogłam tam być i przez chwilę świętować z Wami. Róbcie swoje!💪🏼🇵🇱 https://t.co/IjjKakMyOs — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 5, 2024

"Zdaj se je vse izravnalo. Po Londonu, Riu, Tokiu je zdaj vse poplačano. Igrati s temi fanti je vedno velik užitek. V takšnem stanju sem bil, da nisem vedel, kaj se dogaja. Ko je zadnja žoga padla na tla, sem verjel," je Kurek jasno opisal, kako osredotočen je bil skupaj z moštvenimi kolegi, da je prekinil prekletstvo, ki se je držalo evropskih prvakov.

"Načrtovali smo, da bomo najboljši danes. Od začetka smo želeli igrati dobro. Do zdaj turnir za nas ni bil idealen. Zdaj začenjamo in verjamem, da bomo igrali še bolje ter bomo premešali stvari med favoriti," je dejal še čustveni Kurek.