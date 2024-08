"Hvala vsem, ki ste se oglasili v podporo. Neverjetno sem razočaran, da sem sinoči zamudil priložnost, da bi bil zastavonoša," je Wiffen danes zapisal na omrežju X.

"Včeraj sem odhitel v bolnišnico, ker sem bil zelo slab zaradi okužbe, zaradi katere se zdravim, in zdaj se počutim bolje," je dodal.

V petek je nastopil tudi na 10-kilometrskem moškem daljinskem plavanju v reki Seni ter s časom ure in 58 minut zasedel 18. mesto.

Svoje bolezni ni povezal z vodo in tudi organizatorji poudarjajo, da zdravstvenih težav ne gre nujno pripisovati reki.

Vsaj trije športniki od več kot stotih, ki so 31. julija sodelovali na moškem in ženskem triatlonu, so poročali o bolezni, potem ko so se potopili v Seno med plavalnim delom dogodka.

Med njimi je bila belgijska belgijska triatlonka Claire Michel, ki je prav tako potrebovala zdravniško oskrbo po treh dneh bruhanja in driske zaradi virusa.

Reko Seno so med olimpijskimi igrami pestile težave z onesnaženostjo kljub 1,4 milijarde evrov vredni nadgradnji za izboljšanje pariškega kanalizacijskega in čistilnega sistema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od 11 dni dogodkov in treningov, ki so jih organizatorji načrtovali v Seni, jih je le pet dobilo zeleno luč.

