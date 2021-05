Več kot 200.000 ljudi podpisalo peticijo za odpoved iger

Pobudnik za peticijo na spletni strani change.org je bil japonski odvetnik Kenji Utsunomiya, naslovljen pa je "Odpovejte olimpijske igre v Tokiu, da zaščitimo naša življenja". Medtem naj bi izredne razmere v Tokiu in nekaterih drugih prefekturah zaradi naraščanja števila koronskih okužb podaljšali do konca meseca.

Gostiteljstvo poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger bo zahtevalo "veliko število zdravstvenih delavcev, dragocene vire, kot so zdravstvene ustanove in medicinska oprema, ter druge vire," obtožujoče piše v peticiji. "Zdravstveni sistem je že zelo napet. Ljudje so umirali na domovih, medtem ko so čakali na izpraznitev bolniških postelj. Covid ne grozi le našim življenjem, temveč tudi naši ekonomiji," še piše na spletni strani change.org.

Po navedbah tokijskih organizatorjev bo za olimpijske igre potrebnih 10.000 zdravstvenih delavcev. Nazadnje so prireditelji pozvali tudi k prostovoljnemu delu 500 dodatnih medicinskih sester in 200 športnih zdravnikov, kar je povzročilo javno ogorčenje na Japonskem, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg tega so vladi premierja Yoshihideja Suge očitali izjemno počasno cepljenje prebivalstva. Za zdaj sta proti koronavirusu cepljena le dva odstotka japonske populacije.

Preberite še: