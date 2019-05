Šef Moka navdušen nad načrti Avstralcev za OI 2032

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moram reči, da sem navdušen, kako natančno in podrobno so študije narejene v tem zgodnjem obdobju kandidature. Na mestu in Avstraliji pa je sedaj odločitev, ali bodo pripravljeni projekti dobili dokončno podporo," je med obiskom Brisbaneja dejal Thomas Bach.

Naslednje OI bodo prihodnje leto v Aziji, gostil jih bo Tokio, potem pa bodo OI v Evropi, leta 2024 v Parizu, in Ameriki, leta 2028 v Los Angelesu. Zato je pričakovati, da bodo pri odločanju o organizatorju OI 2032 v prednosti mesta azijsko - pacifiškega območja.

Brisbane je izkazal zanimanje za izvedbo OI 2032. Foto: Reuters

Za te OI so interes doslej pokazale indonezijska Džakarta, ki je gostila zadnje azijske igre, indijski Mumbai, Mok pa razmišlja tudi o možnosti združene kandidature obeh Korej.