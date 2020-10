Predsednik OKS v kriznih časih s pismom nagovoril športnike

Gabrovec je poudaril, da v teh težkih časih, ko si moramo skoraj čisto na novo urediti svoja bivanja in navade prilagoditi ukrepom, ki jih je sprejela vlada, tudi šport ni ostal nepoškodovan.

Kljub močnemu vplivu epidemije na organizirano ukvarjanje s športom se do nadaljnjega še nadaljujejo ligaška tekmovanja najvišje ravni in mednarodna tekmovanja, tekmovalni naboj ostaja prisoten, profesionalni športniki lahko opravljajo svoje delo, ker je ta del športa najtežje prilagoditi oziroma ga je možno le prekiniti, ugotavlja prvi mož OKS.

Še naprej bodo opozarjali na izjemen pomen telesne aktivnosti

Gabrovec se je nato dotaknil predvsem rekreativnega športa. "Športna vadba je dokazano izredno pomemben element krepitve telesnega in duševnega zdravja, krepi imunski sistem in je tako ključen dejavnik v uspešnem boju proti virusnim obolenjem. Kot seveda razumemo in spoštujemo namen začasnih ukrepov, je v najnovejših razmerah bilo nujno potrebno zamejiti tudi ukvarjanje s športom na neko sorazmerno obvladljivo mero, ki jo je zaradi pestrosti dejavnosti težko določiti," je med drugim zapisal Gabrovec.

Gabrovec opozarja tudi, da za vse velja velika mera samoodgovornosti in da morajo vsi narediti vse in še več pri preprečevanju širjenja okužb.

"Za ves preostali del organiziranega športa je trenutno, in srčno upamo, da ne predolgo obdobje, ko bo potrebno dejavnosti prilagoditi na način, da jih bomo lahko varno izvajali čim dlje časa, z omejitvami glede druženja. Na OKS se bomo še naprej trudili, promovirali in opozarjali na izjemen pomen ustrezne telesne aktivnosti za vsakogar izmed nas tudi v času omejitev," je zapisal Gabrovec in izpostavil, da je strokovno vodena vadba najbolj primerna za dosego želenih učinkov.

Foto: Vid Ponikvar

Politični odločevalci morajo šport prepoznati kot pomembno področje

"Ob tem bomo nadaljevali z našimi prizadevanji, da politični odločevalci šport prepoznajo kot izjemno pomembno družbeno področje, ki ima realne in dokazane pozitivne učinke na družbo - tudi gospodarstvo in zaposlitve. Zato morajo v pripravi različnih ukrepov države šport ustrezno upoštevati in mu nameniti ustrezno podporo, kar se do sedaj še ni zgodilo. Šport potrebuje s strani države konkretno podporo, ki ne sme biti samo deklarativne narave in je močno prisotna ob stalnih izjemnih uspehih slovenskih športnikov. Potem pa se hitro poleže. Na žalost," je še sporočil Gabrovec.

Športnikom ter ljubiteljem športa je naložil, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da se bo zdravstvena slika v državi obrnila na bolje; tudi z doslednim upoštevanjem navodil in priporočil zdravstvene stroke in samozaščitnim delovanjem in odgovornostjo.

Na ta način, je pismo končal Gabrovec, se bomo lahko čim prej in v kar največjem številu vrnili v šport, k športnim dejavnostim, ki jih ljubimo in brez katerih je težko.