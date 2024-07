Po vihravem obdobju se je odločil za spremembo

V petek so se v deževnem in muhastem Parizu s slovesnostjo ob odprtju začele olimpijske igre. Na svoj drugi nastop na največjem športnem tekmovanju je v Pariz pripotoval tudi slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki je v petek na Seni v družbi še 57 preostalih slovenskih športnikov ob sprevodu ladjic ponosno mahal s slovensko zastavo ob glasnih vzklikih in poskakovanju na že ponarodelo Kdor ne skače ni Sloven'c. Še pred uresničitvijo sanj vsakega športnika pa je Jorgić v olimpijski vasi ob spremljavi dežnih kapelj spregovoril o načrtih za svoj drugi nastop na olimpijskem turnirju.

"Olimpijske igre so zgodba zase, že samo zato ker ta turnir pride le enkrat na štiri leta oziroma zdaj na tri. Biti obkrožen s samimi športnimi asi je dodatna motivacija za naprej. Igra se ena tekma na dan in vsi dobro vemo, da te ta tekma lahko naredi zmagovalca ali poraženca. Vsak se poskusi osredotočiti na svoje delo, se pa pri vseh igralcih čuti še nekaj dodatne nervoze, ker gre za olimpijske igre. Če izgubiš, moraš spet čakati štiri leta," je pomembnost olimpijskega turnirja orisal vedno zgovorni Jorgić.

V Tokiu je prišel vse do četrtfinala. Foto: Nebojša Tejić/STA

V nedeljo v boj s Singapurcem

Najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca prvi obračun časa v nedeljo okoli 13. ure, ko se bo pomeril s Singapurcem Izaacom Queekom. Oba dozdajšnja medsebojna dvoboja je Slovenec dobil, a je bil hud boj vse do konca. "Nasprotnika vsekakor poznam. Gre za zelo mladega, a izjemno talentiranega igralca. Dvakrat sem ga premagal po tesnih obračunih, a obračun na olimpijskih igrah je nekaj posebnega. Jaz vem, kako je igrati na olimpijskih igrah, zanj bodo to prve, tako da upam, da bodo moja prednost tudi izkušnje. Upam, da se bom v nedeljo počutil dobro, da bom ujel tisto pravo igro, sploh ker v zadnjem času forma ni bila najboljša. Vsi pa vemo, kaj pomenijo olimpijske igre, čakal sem na ta nastop in komaj že čakam nedeljo," je priznal Jorgić.

Ta je na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu navdušil, z izjemnimi predstavami se je zavihtel vse do četrtfinala. Kam cilja letos? "Če se mi bo uspelo uvrstiti v drugi krog, me tam znova čaka obračun z Liamom Pitchfordom," je najprej izpostavil Jorgić, ki je Britanca premagal na zadnjih igrah v Tokiu. "Cilj in želja sta četrtfinale, a če se bo žreb odvil tako, kot mislim, me potem v četrtfinalu čaka isti tekmec kot v četrtfinalu v Tokiu, Tajvanec Yun Ju Lin, to je igralec, ki mi res ne odgovarja. Olimpijske igre imajo specifičen sistem, ker en dan igraš, naslednjega počivaš. Kar zadeva mene, je veliko odvisno od nasprotnika, če je tekma dolga in naporna, potem mi odgovarja dan premora, če je tekma lažja, pa bi raje že naslednji dan igral naprej. Pomembno bo spočiti glavo in biti osredotočen, potem pa je mogoče vse," je poudaril Jorgić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred OI si je vzel čas za počitek

Slovenec se je pred olimpijskimi igrami odločil, da si bo po zahtevnem in vihravem obdobju namesto nastopanja na turnirjih vzel nekaj časa za počitek. "Res sem se hotel osredotočiti samo na trening, oddelal sem tri tedne res dobrih priprav na Hrvaškem in v Nemčiji, tako da upam, da sem dovolj dobro pripravljen, bomo pa videli v nedeljo. V zadnjem letu sem veliko nihal v igri, nisem imel res velikih padcev, dva turnirja sem res odigral slabše, preostali pa so bili solidni, a brez velikih zmag. Nisem imel tistega pravega treninga, bilo je ogromno letanja s turnirja na turnir," je poudaril Jorgić.

Konkurenca v Parizu bo letos še zahtevnejša kot v Tokiu, je poudaril 25-letni Jorgić, ki kljub temu upa na ponovitev dosežka izpred treh let. "Četrtfinale bi bil res uspeh, že uvrstitev med 16 pa je res lep rezultat. Vemo, kako je to težko uresničiti, že za četrtfinale v Tokiu sem moral premagati res vrhunske tekmece. Z malce sreče pa je mogoče vse," je še povedal Jorgić.

Preberite še: