Žreb neusmiljen, Sloveniji namenil tretjo nosilko

Pred petkovim slovesnim odprtjem olimpijskih so danes opravili še žreb olimpijskega turnirja v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgić se bo za uvod pomeril s Singapurcem Izaacom Queekom, Slovenijo pa v ekipni konkurenci čaka tretja nosilka Francija.

Darku Jorgiću, sicer 18. igralcu s svetovne jakostne lestvice, je žreb namenil 83. igralca sveta iz Singapurja. V primeru zmage se bo 25-letni Hrastničan pomeril z zmagovalcem dvoboja med Vickyjem Wujem s Fidžija (276.) in Britancem Liamom Pitchfordom (41.).

V prvem krogu med posamezniki bo nastopil še Deni Kožul, 126. igralec sveta pa se bo najprej meril z Indijcem Sharathom Kamalom Achanto, ki na svetovni lestvici zaseda 40. mesto. Ob napredovanju se bo v drugem krogu meril s Kanadčanom Eugenom Wangom (106.) ali Japoncem Sunsukejem Togamijem (15.).

Slovenci bodo nastopili tudi v ekipni konkurenci, kjer so 12. nosilci. Prvi tekmec bodo tretji nosilci iz Francije, v primeru uspeha pa jih čaka boljši iz tekme med Portugalsko in Brazilijo oz. osmimi in devetimi nosilci turnirja.

Foto: OKS

Preostali pari ekipnega turnirja so Kitajska - Indija, Hrvaška - Južna Koreja, Japonska - Avstralija, Egipt - Tajvan, Švedska - Danska ter Kanada - Nemčija.

Namiznoteniški turnir se bo v Parizu začel v soboto in bo trajal vse do 10. avgusta.

