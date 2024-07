Svarilo vsem, ki so te dni v Franciji ali pravzaprav tudi kjerkoli drugje

V času olimpijskih iger, ki jih do 11. avgusta gosti Pariz, se bo marsikateri obiskovalec poskusil povezati v internet prek katerega od tamkajšnjih brezplačnih brezžičnih omrežij (Wi-Fi), a je ob tem treba vedeti, kakšna so tveganja. Veliko teh omrežij namreč ne izpolnjuje niti najmanjših varnostnih standardov, samo eden od 16 ima najnovejše varnostne protokole.

Skupina za svetovne raziskave in analize (Global Research and Analysis Team – GReAT) družbe za kibernetsko varnost Kaspersky je te dni preverila skoraj 25 tisoč odprtih omrežij v bližini olimpijskih prizorišč, večjih hotelov, navijaških con in znamenitosti v francoski prestolnici, kjer so te dni poleg vrhunskih olimpijcev z vsega sveta tudi številni obiskovalci. Rezultati so, milo rečeno, porazni.

Veliko zastarelega varnostnega protokola

Skoraj vsako četrto omrežje ni imelo nobene enkripcije ali je imelo prešibko enkripcijo, kar pomeni na stežaj odprta vrata za nepridiprave, ki – če uporabniki nimajo ustreznih varnostnih ukrepov – lahko prestrežejo gesla, bančne podatke in vse druge osebne podatke med povezavo v tako neustrezno zaščitena omrežja.

Med olimpijskimi igrami, ki jih letos do 11. avgusta gosti Pariz, bo obisk francoske prestolnice zagotovo še veliko večji, s tem pa bo več tudi iskalcev internetnih povezav. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dodatna petina preizkušenih omrežij je uporabljala zastarel varnostni protokol WPS, ki sicer ponuja nekaj osnovne zaščite, a je obenem zelo podvržen morebitnim napadom, katerih izid je lahko izguba podatkov. Po drugi strani pa samo šest odstotkov preizkušenih pariških brezplačnih brezžičnih omrežij uporablja najsodobnejši varnostni protokol WPA3, so še ugotovili.

Nepridipravom zapreti vrata

Učinkovita zaščita pri uporabi neznanih in zato potencialno sumljivih odprtih omrežjih so aplikacije za zasebna navidezna omrežja (VPN, Virtual Private Network), saj ta kriptirajo internetno povezavo z ustvarjanjem varnega tunela med uporabnikom in internetom ter prikrivanjem uporabnikovega naslova IP, svetujejo strokovnjaki kibernetske varnosti.

Tako je celo na odprtih omrežjih onemogočeno prestrezanje podatkov, kar varuje pomembne osebne in finančne podatke.

Ali ste lahko prepričani, da je brezplačno brezžično omrežje, s katerim se želite povezati, ustrezno zaščiteno in da ni tveganj za izgubo osebnih in finančnih podatkov? Foto: Thinkstock

Preprosti ukrepi za veliko več varnosti in zasebnosti

Strokovnjaki kibernetske varnosti še svetujejo, naj med uporabo javnih omrežij Wi-Fi ne uporabljamo mobilnih bank in drugih občutljivih storitev z osebnimi in finančnimi podatki ter naj se pred prijavo v javno brezžično omrežje prepričamo o njegovi pristnosti. Prav tako je zaželeno izklopiti storitve deljenja datotek, ker tako preprečimo eno izmed možnosti nepooblaščenega dostopa.

Močno zaželeni sta uporaba požarne pregrade (firewall) na mobilni napravi in uporaba dvodelne prijave, ki z biometrijo ali enkratnimi gesli prek kratkih sporočili na uporabnikov telefon zagotavlja dodatno raven varnosti. Uporaba močnih in edinstvenih gesel pa je ves čas nujen temeljni pogoj, še dodajajo strokovnjaki kibernetske varnosti, ki priporočajo tudi sprotno posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij, zlasti protivirusnih in njihovih podpisnih datotek, ki prepoznavajo zlonamerne programe.

Strokovnjaki kibernetske varnosti še svetujejo, naj med uporabo javnih omrežij Wi-Fi ne uporabljamo mobilnih bank in drugih občutljivih storitev z osebnimi in finančnimi podatki. Foto: Thinkstock

Varno zavetje mobilnega omrežja

Naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije v Parizu ali kjerkoli na dosegu signalov francoskih operaterjev mobilne telefonije v času olimpijskih iger ne bo treba iskati brezžičnih omrežij in tako niti skrbeti za varnost njihove uporabe (osnovni varnostni ukrepi seveda veljajo pri vseh povezavah).

Telekom Slovenije je namreč vsem svojim naročnikom mobilne telefonije do 11. avgusta omogočil neomejeno brezplačno mobilno gostovanje, od tega sto gigabajtov po najvišji hitrosti, ki jo omrežje francoskega mobilnega operaterja omogoča. S tem so naročniki mobilne telefonije Telekoma Slovenije, ki v času olimpijskih iger uporabljajo francoske mobilne operaterje, dobili tudi pomembno in veliko spodbudo in olajšavo za varovanje svojih osebnih podatkov, saj mobilna omrežja niso izpostavljena takšnim tveganjem kot odprta brezžična omrežja Wi-Fi.

