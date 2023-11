Pariška županja pred OI 2024 opozorila na težave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pariz bo poletne olimpijske igre gostil od 26. julija do 11. avgusta 2024. Foto: Guliverimage

Županja Anne Hidalgo je v pogovorni oddaji na TMC TV priznala, da ima Pariz težave z mestnim prometom že zdaj ter da se turisti in vozniki pritožujejo zaradi premajhne pogostnosti prometa ter tudi zaradi prenatrpanosti in nečistoče.

"V prometu imamo že zdaj vsakodnevne težave, s katerimi ne dosegamo udobja in točnosti, ki sta potrebna. Že zdaj je jasno, da na nekaterih območjih tega do iger ne bomo mogli zagotoviti in da nam bo primanjkovalo vlakov."

Po oktobrski kritiki, da je socialistična županja izkoristila obisk francoskih ozemelj v Pacifiku, da je za 14 dni podaljšala zasebne počitnice na rajskih plažah, se je tudi tokrat usul plaz obtožb. A ta kritike zavrača.

Pariška županja Anne Hidalgo je želela izkoristiti olimpijske igre tudi za to, da se najde dolgoročna rešitev za ljudi, ki spijo na ulicah in na postajah podzemne železnice. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Francoski minister za transport Clement Beaune, tesen zaveznik predsednika Emmanuela Macrona, je Hidalgovo obtožil, da se ne udeležuje sej organizacijskega odbora na tematiko prometne infrastrukture. "Gospe Hidalgo ni na sestankih, v imenu drugih pa izraža mnenje. Kakšen odnos do drugih sodelavcev in Parižanov!," je zapisal na omrežju X.

"Pripravljeni bomo," je zapisala Valerie Pecresse, vodja območja Ile-de-France, kamor sodi tudi Pariz, in se zahvalila vsem svojim sodelavcem za trud. "To je velik skupinski dosežek, ki ga odsotna županja ne sme očrniti."

V zvezi z brezdomci je županja razkrila, da je hotela izkoristiti olimpijske igre tudi za to, da se najde dolgoročna rešitev za ljudi, ki spijo na ulicah in na postajah podzemne železnice. "Vsi se strinjamo, da je treba to urediti, a nismo še povsem tam," je še dejala Hidalgova.