Olimpijske igre treh dežel? Zakaj pa ne?!

Čeprav so se slovenske sanje o delni organizaciji olimpijskih iger pred leti razblinile in večinoma na realnih temeljih tudi zamrle, pa Mednarodni olimpijski komite pripravlja reformo, po kateri bo lahko največji športni dogodek gostilo več držav.

Nogometno svetovno prvenstvo je že gostilo več držav. Tudi košarkarsko, hokejsko, odbojkarsko … Ker je zaradi enormnih stroškov, skrajnih meja obvladljivosti in večnega vprašanja funkcionalnosti objektov po koncu tekmovanj zanimanje za organizacijo olimpijskih iger, bodisi zimskih bodisi poletnih, vse manjše, pri Mednarodnem olimpijske komiteju pripravljajo reformo. Predsednik Thomas Bach obljublja bolj fleksibilen način izbire gostiteljev, pri čemer se ne omejuje le na že udejanjeni koncept, po katerem so, kot v primeru Pariza in Los Angelesa, s kandidatoma dosegli dogovor o tem, da en kraj igre gosti v prvem mogočen terminu, drugi pa čez štiri leta.

Več mest, več regij, več držav

Poleg oblikovanja novih delovnih komisij in postavljanja novih strategij Mednarodni olimpijski komite odpira vrata širšim kandidaturam. Izvršni odbor skupščini predlaga, da bi Mednarodni olimpijski komite že v izhodišču dovolil možnost, po kateri bi igre gostilo več mest, lahko več regij ali celo več držav. Poleg tega se vrhovi olimpijske družine na čelu z Bachom ogrevajo tudi za daljše časovno pripravljalno obdobje, ki bi ga imeli na voljo gostitelji od izbire do same organizacije. Obenem želijo k nadaljnji olimpijski aktivnosti spodbuditi tudi poražence v boju za vlogo organizatorja.

Spomin na idejo iger treh dežel

V kontekstu iger več držav se je v zadnjih letih omenjal predvsem korejski scenarij, po katerem bi se za organizacijo največjega športnega dogodka potegovala južni in severni sosed vselej nemirnega Korejskega polotoka. V koncept iger brez meja pa je bila pred leti vključena tudi Slovenija. Poskus Trbiža, da bi s Furlanijo - Julijsko krajino, Koroško in Gorenjsko gostil igre, je klavrno propadel. Bolj čvrst je bil poskus Celovca za ZOI 2006, ki je prav tako vključeval sodelovanje obeh sosed, a ideja ni padla na dovolj plodna olimpijska tla. Zamisel je pozneje zamrla.