Olimpijska bakla odhaja na pot kljub pandemiji

Olimpijski ogenj bo 25. marca kljub pandemiji novega koronavirusa začel pot po Japonski, kjer bo Tokio med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto gostil olimpijske igre, od 24. avgusta do 5. septembra pa še paraolimpijske igre, so potrdili organizatorji.