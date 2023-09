Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina je tik pred zdajci odpovedala nastop na turnirju WTA v Tokiu. Poleg nje na Japonskem ne bosta igrali niti Grkinja Maria Sakari, ki je v soboto osvojila naslov v Guadalajari, niti Francozinja Caroline Garcia, ki je prišla do polfinala. Slednji sta sicer na svetovni lestvici slabši od Ribakine.

"Kot igralka želim dati vse od sebe na igrišču, trenutno pa moje telo ni pripravljeno na to," je preko Instagrama sporočila 24-letna Jelena Ribakina, številka 5 na svetu.

"Zato sem se odločila poslušati svoje telo in se umakniti s turnirja. Obožujem Japonsko, moji navijači tukaj so tako edinstveni, zato je bila to zame težka odločitev," je dodala Kazahstanka ruskega rodu.