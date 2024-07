V živo: izjemni Slovenci dobili tudi drugi niz!

Slovenska odbojkarska reprezentanca pravkar igra prvo tekmo olimpijskih iger v zgodovini samostojne države. Nasproti ji stojijo Kanadčani. Slovenci so odlično začeli, a že po nekaj minutah je prišlo do poškodbe, v eni od akcij si je prst poškodoval nosilec igre, korektor Tonček Štern, ki pa se je ob koncu seta na lastno željo vrnil. Po informacijah nacionalne televizije ima izpahnjen kazalec leve roke. Slovenci so prvi set dobili s 25:21, drugega pa s 25:20.

Olimpijske igre, odbojka, skupinski del Nedelja, 28. julij Slovenija : Kanada 2:0* (25:21, 25:20*, -:-)



*tekma se je začela ob 21. uri

Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši dve tretjeuvrščeni zasedbi.

Prvič v zgodovini samostojen države na olimpijskih igrah nastopa tudi slovenska moška reprezentanca, ki ji je žreb namenil skupino A, v kateri so gostitelji in branilci naslova Francozi, Srbi in Kanadčani.

Prav Kanadčani so pravkar prvi slovenski nasprotniki na olimpijskih igrah. Reprezentanci sta se do zdaj srečali petkrat, vselej so zmagali Slovenci, nazadnje v skupinskem delu lige narodov, ko so varovanci Gheorgheja Cretuja zmagali po petih setih.

Romun na slovenski selektorski klopi je začel s preverjeno udarno postavo: korektorjem Tončkom Šternom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, podajalcem Gregorjem Ropretom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem ter prostim igralcem Janijem Kovačičem.

Odlični korektor Tonček Štern si je po nekaj minutah poškodoval prst, a se že ob koncu prvega seta vrnil v igro in prispeval odločilno točko za zmago v prvem setu. Foto: Reuters Prvo točko na olimpijskih igrah za Slovenijo je dosegel Štern, Slovenci so narekovali tempo, nato pa pri vodstvu 5:2 poškodba prsta enega najboljših korektorjev Šterna. Ta je v bolečinah in ob pomoči zdravniškega osebja zapustil parket in odšel proti slačilnici. Cretu je bil že po nekaj minutah prisiljen v menjavo, v igro je vstopil Rok Možič. V tej postavi je slovenska izbrana vrsta odigrala lansko sezono, ki jo je moral Štern izpustiti zaradi operacije kolka.

Slovencev sprva poškodba ni zmedla, povedli so z 10:5, nato pa delni izid Kanade 5:0 in prvo izenačenje na obračunu. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, tekmeci so po delnem izidu 3:0 prvič povedli (18:17). Zatem se je v igro s povitim prstom leve roke - po informacijah nacionalne televizije ima izpahnjen kazalec - na lastno željo vrnil Štern, Slovenci so vajeti znova vzeli v svoje roke, povedli s 24:21 in izkoristili že prvo zaključno žogo. Po servisu Pajenka je točko za zgodovinski prvi osvojeni niz prispeval Štern.

Srbi namučili Francoze Francozi so po petih setih strli Srbe. Foto: Guliverimage

V "slovenski skupini" sta v nedeljo prvo tekmo odigrali gostiteljica Francija in Srbija. Slednja je prvi niz dobila s 25:23, drugi in tretji sta s 25:17 pripadla branilcem naslova, Srbi so v četrtem uspeli izsiliti tie-break, v tem pa so bili boljši galski petelini. Dobili so ga a 15:6 in na račun vpisali prvo zmago, a ne s polnim plenom točk.

Nemci na kolena spravili Japonce

Dvoboje prvega kroga so v skupinah B in C odigrali v soboto. Za presenečenje so poskrbeli Nemci, ki so po pravem trilerju in petih setih na kolena spravili favorizirane Japonce. Gyorgy Grozer je k zmagi prispeval 24 točk, Anton Brehme pa 15. Nemška odbojkarska reprezentanca je vknjižila veliko zmago nad Japonsko. Foto: Guliverimage

Zvečer so Američani s 3:0 premagali Argentino.

Italijani so v skupini smrti premagali Brazilce. Foto: Reuters

V skupini smrti, skupini B, so se na prvi tekmi udarili aktualni svetovno prvaki Italijani in Brazilci, s 3:1 so do pomembne zmage prišli slovenski zahodni sosedi.

Yuri Romano se je ustavil pri 20 točkah, Alessandro Michielleto 13, Daniele Lavia 12.

Poljaki so brez oddanega niza odpravili Egipt.

Olimpijski odbojkarski turnir, 1. krog Sobota, 27. julij Nedelja, 28. julij

Lestvice:

