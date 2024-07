Slovenski odbojkarji bodo po uvodni olimpijski zmagi nad Kanado s 3:1 , ob kateri si je prst poškodoval Tonček Štern – pregledi so pokazali, da ne gre za zlom –, drugo tekmo olimpijskih iger odigrali ob 17. uri proti Srbiji. Ta je na prvem srečanju namučila branilce naslova Francoze in izgubila po petih setih. "Vsi poudarjajo ta balkanski naboj, zagotovo bo prisoten, a v zadnjem času se temu izogibamo, imamo fokus na svoji igri," pred srečanjem pravi izkušeni srednji bloker Alen Pajenk. Slovenci bi si z zmago s 3:0 ali 3:1 že pred zadnjo tekmo skupinskega dela zagotovili četrtfinale, z zmago s 3:2 pa na stežaj odprli vrata vanj.

Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi.

Brez zloma pri Šternu

Slovenci so v nedeljo uspešno prestali olimpijski krst in v skupini A s 3:1 premagali Kanado, medtem ko so Francozi po petih setih strli srbski odpor, tako da so po prvem krogu na vrhu varovanci Gheorgheja Cretuja.

Uvodno srečanje je imelo grenek priokus, saj si je kazalec leve roke izpahnil eden od ključnih nosilcev slovenske igre, korektor Tonček Štern, ki se je pozneje na svojo željo vrnil v igro in bil s 24 točkami najučinkovitejši. Štern je v ponedeljek opravil pregled prsta, po informacijah OKS ne gre za zlom, tako da operacija ne bo potrebna, a brez bolečine ne bo šlo.

"Fokus na svoji igri, izogniti se provokacijam"

Odbojkarji bodo drugi krog odprli danes, ko bo Slovencem ob 17. uri nasproti stala Srbija. Reprezentanci sta se zadnjič srečali na zadnjem dvoboju skupinskega dela lige narodov v Stožicah, pred katero so si Srbi kot zadnji zagotovili olimpijsko vozovnico. Slovenci so takrat po hudem boju zmagali s 3:2.

"Imamo fokus na svoji igri, ker vemo, da te nasprotnik lahko znervira in dobi še dodatno moč, da te povsem sprovocira, tega pa si ne želimo." Foto: Anže Malovrh/STA

"Vsi poudarjajo ta balkanski naboj, zagotovo bo prisoten, a v zadnjem času se temu izogibamo, imamo fokus na svoji igri, ker vemo, da te nasprotnik lahko znervira in dobi še dodatno moč, da te povsem sprovocira, tega pa si ne želimo. Želimo igrati svojo igro, to je naš recept," pred srečanjem razmišlja najstarejši član zasedbe Alen Pajenk.

"Dokler bomo na tem turnirju, bomo dali vse od sebe"

"Naš cilj je iz tekme v tekmo igrati boljše. To je glavno in verjamem, da bomo samo še boljši. Srbija je odlična ekipa, to so pokazali že na prvi tekmi proti Franciji, pa tudi pred tem v Stožicah. Vse naše tekme so vedno na nož, poskusili se bomo čim bolje spočiti, nabrati novo energijo in iti na polno ter dosegati točko za točko. Dokler bomo na tem turnirju, lahko verjamete, da bomo pustili srce na igrišču na prav vsakem srečanju. Na pretekle izkušnje z njimi se zdaj niti ne oziramo niti o njih ne razmišljamo. Vemo, da je pomembna vsaka točka, vsak niz. To je edini način, da na takšnem turnirju dosežeš dober rezultat," pred dvobojem pravi kapetan Tine Urnaut.

"Vsi vemo, kaj je naš cilj, in ne nameravamo se zaustavljati, gremo tekmo za tekmo," dodaja Možič. Foto: Reuters

Na nedeljski tekmi je moral po poškodbi Šterna v igro sprejemalec Rok Možič, Cretu je v lanski sezoni ob odsotnosti Šterna prav s Štajercem zapolnil vrzel. "Imamo ogromno izkušenj s teh težkih tekem, kakršna bo tudi ta s Srbijo. Že meni se zdi, da sem zelo dolgo v reprezentanci, pa sem star šele 22 let (smeh, op. p.). Vsi vemo, kaj je naš cilj, in ne nameravamo se zaustavljati, gremo tekmo za tekmo," dodaja Možič.

Slovenci si že danes lahko zagotovijo četrtfinale.

V torek ob 21. uri bodo v slovenski skupini Francozi drugo zmago iskali proti Kanadčanom.

Italijani so na prvi tekmi premagali Brazilce, drugo zmago bodo v torek lovili proti Egiptu. Foto: Guliverimage

Italijani po drugo zmago

Torkov spored bosta ob 9. uri odprla favorizirana Italija, ki je na prvi tekmi skupine smrti premagala Brazilijo, in Egipt. Američani in Nemci se bodo pomerili ob 13. uri. Obe reprezentanci sta začeli z zmago, ZDA je brez izgubljenega niza premagala Argentino, Nemci pa so presenetili Japonce.

Drugi krog se bo končal v sredo, ko si bosta najprej nasproti stali Poljska in Brazilija, nato še Japonska in Argentina.

Olimpijski odbojkarski turnir, 2. krog Torek, 30. julij Sreda, 31. julij

Lestvice:

