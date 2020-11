Odločitve Casa o ruski pritožbi ne bo do konca novembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) v Lozani glede ruske pritožbe na štiriletno prepoved udeležbe na vseh pomembnejših športnih tekmovanjih, tudi olimpijskih igrah, ne bo znana do konca novembra, je ruska tiskovna agencija Tass izvedela iz treh neodvisnih virov.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je decembra lani Rusko protidopinško agencijo (Rusada) suspendirala za štiri leta, ker je manipulirala z dopinškimi podatki iz moskovskega laboratorija.

Po odločitvi Wade bi lahko na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih sodelovali le posamezni ruski športniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje, vendar pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov. Rusi so se na to odločitev, ki že od konca leta 2015 velja v atletiki, pritožili.

Cas je pritožbeno razpravo z zaslišanji začel 2. novembra, končal pa jo bo jutri, 5. novembra. Tass poroča, da sta dva vira pojasnila, da bo odločitev Casa znana najverjetneje do konca novembra, tretji pa, da šele decembra.