Ruska protidopinška agencija se ne bo pritožila

Ruski športniki še dve leti ne bodo smeli nastopati pod zastavo in himno svoje države.

Ruska protidopinška agencija (Rusada) ne bo izpodbijala odločitve mednarodnega športnega razsodišča (Cas) v Lozani. Kot je danes v Moskvi sporočila Rusada, bo sprejela odločitev "v dobro športnikov". Na Casu so decembra sporočili, da ruski športniki dve leti ne smejo nastopati na velikih tekmovanjih pod zastavo in himno svoje države.

Cas je 17. decembra Rusiji izrekel dveletno prepoved nastopanja pod lastno zastavo na velikih športnih tekmovanjih, kar vključuje letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu ter zimske v Pekingu leta 2022. S tem je Cas prepolovil kazen Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki jo je ta zaradi kršenja protidopinških pravil izrekla Rusiji.

Danes so iz Rusade sporočili, da te odločitve Casa ne bodo izpodbijali, poroča nemška tiskovna agencija dpa,

Ruski športniki bodo še vseeno lahko v obdobju kazni na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih tekmovali pod nevtralno zastavo in brez nacionalnih simbolov, kot so zastava, himna, grb ...

Cas je Rusiji prepovedal nastope na velikih tekmovanjih pod rusko zastavo do 22. decembra 2022, s čimer je prepolovil prvotno štiriletno prepoved Wade, vendar lahko "čisti" ruski športniki tekmujejo pod nevtralno zastavo, kot so jim dovolili tudi na zimskih igrah v Pjongčangu 2018.