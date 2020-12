Rusi razmišljajo o pritožbi, žvižgač Stepanov čaka na azil v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stepanov, nekdaj zaposlen v ruski protidopinški agenciji RUSADA, z ženo in nekdanjo atletinjo Julijo ter njunim sedemletnim sinom živi na neznani lokaciji v ZDA, kjer čaka na azil. Stepanov in njegova žena sta bila leta 2014 prva pričevalca v aferi, ki je začela razgaljati sistematični in z državne strani podprt ruski dopinški sistem.

"Rusije nimamo več za domovino. Tam smo se rodili, a se nazaj ne bomo več vrnili," je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal Stepanov, ki je z družino v ZDA od leta 2016. "Nihče tukaj ne ve, kdo smo. Nimamo veliko prijateljev, toda tisti, ki so ostali z nami, so ponosni na to, kar sva storila," je povedal Stepanov.

Po njunih odkritjih so ruski šport v naslednjih letih doletele ostre sankcije. S tem povezano zadnjo odločitev doslej je 17. decembra letos sprejelo Mednarodno športno razsodišče (Cas). Rusiji je izreklo dveletno prepoved nastopanja na velikih športnih tekmovanjih, kar vključuje tudi tako poletne olimpijske igre v Tokiu 2021 ter zimske v Pekingu 2022.

Cas je s tem sicer prepolovil kazen Svetovne protidopinške agencije (Wada) Rusiji, ki v tem dveletnem obdobju ne sme gostiti velikih športnih tekmovanj. Lahko pa Rusi na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih tekmujejo, a le pod posebnimi pogoji in pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov, kot so zastava, himna, grb.

Pozdnjakov je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo TASS dejal, da v ROC razmišljajo o pritožbi tudi na to zadnjo odločitev CAS, več o tem pa ni želel razkriti.

Obenem je zatrdil, da se njihovi športniki nemoteno pripravljajo na olimpijske igre prihodnje leto v japonski prestolnici. Prav tako je dejal, da ne bodo dodatno zaostrili pogojev za udeležbo na OI, kot je bilo sicer običajno v nekaterih športih. Pozdnjakov je pojasnil, da bodo za vse veljala merila, ki so jih postavile mednarodne panožne zveze in Mednarodni olimpijski komite.