Neža Klančar po osebni rekord in novi polfinale

Plavalka Neža Klančar je v Parizu v paradni plavalni disciplini na 100 metrov prosto s 14. mestom in državnim rekordom glede na vse zdravstvene težave presegla lastna pričakovanja. Priznava, da so bile želje še višje. Zdaj si polfinale močno želi tudi v soboto na 50 metrov prosto, kjer bo naloga nekoliko težja.

Članica ljubljanske Olimpije je v zadnjih dveh sezonah prevzela mesto vodilne plavalke v državi. Letos je cilje postavila visoko. Že sredi aprila je v avstralskem Southportu na znameniti Zlati obali dosegla nov slovenski rekord na 100 metrov prosto in s 53,96 kot prva Slovenka prebila mejo 54 sekund.

Po februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi je odpotovala na dvomesečne priprave v Avstralijo, gre za ekipo, s katero dela trener Michael Bohl ter kjer trenirata tudi zvezdnici Emma McKeon in Kaylie McKeown. In očitno se je v avstralski eliti odlično znašla.

Cilji so postajali vse višji, dokler ni obnovila poškodbe rame, v začetku junija pa jo je v posteljo prikoval covid-19. Zaradi tega je izpustila evropsko prvenstvo v Beogradu in kar nekaj treningov. In kot pravi pregovor, ko ima hudič mlade, jih ima veliko, težav s tem še ni bilo konec, saj si je julija poškodovala še prst in spet morala prilagoditi trening. Kljub vsemu je v Parizu v polfinalu ponovila dosežek iz Avstralije 53,96 in osvojila 14. mesto.

"Na olimpijski premieri sem bila nervozna kot še nikoli in s tem v štafeti opravila dobro. Na 100 metrov prosto je bilo spet vse, kot je treba. Seveda bom tudi v soboto dala vse od sebe." Foto: Guliverimage

"Zelo sem zadovoljna, glede na vse, kar se je dogajalo"

"Zelo sem zadovoljna, glede na vse, kar se je dogajalo. Želela pa sem si precej več, vso sezono. Tukaj v polfinalu gre za nekaj desetink, s čimer po mestih ne bi bila veliko višje, a dosegla bi želeno. A poglejmo realno. Tudi 14. mesto je zelo dober dosežek, saj je plavanje vendarle globalen šport in prav veliko Slovencev na igrah ni bilo uvrščenih višje."

V soboto jo čaka še tekma na 50 metrov kravl, kjer si kljub 23. prijavljenemu izidu želi še en polfinale. "Za mano sta dve tekmi. Na olimpijski premieri sem bila nervozna kot še nikoli in s tem v štafeti opravila dobro. Na 100 metrov prosto je bilo spet vse, kot je treba. Seveda bom tudi v soboto dala vse od sebe. Želja je osebni rekord, zdaj je ta 24,70, to pa bi moralo zadostovati tudi za polfinale, saj smo z dosežki vsi na kupu."

"Tolažim se s tem, da tega v resnici nikoli ne veš"

Za zdravstvene težave pa pravi: "Seveda mi pride na misel, da bi bilo veliko bolje, če bi lahko normalno trenirala. Tolažim se s tem, da tega v resnici nikoli ne veš. To poskušam kar odmisliti. Dala bom svoj maksimum, se potrudila, kar se da, potem bomo videli."

In po soboti bo tudi nekaj malega časa za druženje. "Zdaj nimam veliko časa, saj se dvakrat na dan po 45 minut vozimo na bazen. Res je grozno, ker v avtobusih ne uporabljajo klimatske naprave, te nimam niti v sobi. Ampak tako pač je. Po tekmi upam, da bo časa več. V vasi sem denimo srečala Sereno Willimas, na tribunah pri plavanju je veliko zvezdnikov Hollywooda, res hudo ... A zato in za druženje z drugimi slovenskimi tekmovalci si bom čas vzela po zadnji tekmi."

