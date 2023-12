Naj MOK Rusom dovoli nevtralno udeležbo na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki mednarodnih športnih zvez in nacionalnih olimpijskih komitejev so na olimpijskem zasedanju na sedežu Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) v Lozani pozvali, naj se ruske in beloruske športnike na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu uvrsti pod nevtralno zastavo.