Mok začasno izključil vodstvo beloruskega olimpijskega komiteja

Poleg izključitve vodstva beloruskega olimpijskega komiteja je bilo govora tudi o možnosti prisotnosti gledalcev na OI. "Spomladi bo jasno, ali in koliko bo gledalcev bo lahko prišlo na OI v Tokiu," je na novinarski konferenci po seji povedal predsednik Moka Thomas Bach.

IOC EB takes provisional measures against NOC of Belarus #IOCEB https://t.co/fKqFKgWEdB — IOC MEDIA (@iocmedia) December 7, 2020

Na OI v Parizu leta 2024 so po današnji odločitvi uvrščeni tui štirje novi športi, je odločil IO Moka. Pravzaprav bo pa nov en sam, to je breakdancing, saj so že v program OI v Tokiu prihodnje leto uvrščeni športno plezanje, surfanje in skejtanje, ti pa so zdaj tudi uvrščeni v program za Pariz.

