Optimizem s strani Mok: Igre v Tokiu bodo ne glede na stanje z virusom

Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih morali letos preložiti zaradi pandemije novega koronavirusa, bodo leta 2021 izvedli ne glede na zdravstveno stanje po svetu oziroma ne glede na to, ali bo takrat koronske krize že konec. To je danes zatrdil podpredsednik krovne olimpijske organizacije John Coates.

"Igre v Tokiu bodo z ali brez covida-19. Začele se bodo 23. julija naslednje leto," je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Coates, ki tudi vodi delovno komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) za igre na Japonskem.

Foto: Getty Images

"To so igre, ki bodo premagale covid-19"

Coates je dodal, da bodo to igre, ki si jih bo športni svet zapomnil kot tiste, "ki so premagale covid-19". Olimpijske igre še nikoli v zgodovini niso odpadle, razen med obema svetovnima vojnama, Coates pa je prepričan, da se bodo japonske igre začele po novem predvidnem urniku.

"Po prvotnih načrtih bi morale biti to tudi igre, ki bi ponazarjale boj in zmago po uničenju zaradi cunamija," je dejal podpredsednik Moka, pri čemer je namignil na uničujočo naravno katastrofo, ki je Japonsko prizadela leta 2011: "Zdaj pa bodo dobile še nov pomen, igre bodo simbol naše zmage nad pandemijo in luč na koncu predora."

Kljub Coatesovemu optimističnemu nastopu razmere trenutno niso najboljše. Japonska ima za večino tujcev še vedno zaprte meje, dvomi o izvedbi prestavljenih iger pa se pojavljajo že vse od odločitve Moka, da tekmovanje, ki bi moralo biti letos avgusta, prestavi za leto dni. Japonske oblasti pa so tudi že potrdile, da še ene prestavitve ne bo, tako da morebitna izvedba leta 2022 ni mogoča.

Foto: Getty Images

Igre podpira le še četrtina Japoncev

Dodaten minus pri prizadevanjih Moka pa so tudi nedavne raziskave javnega mnenja na Japonskem, kjer so igre leta 2021 dobile podporo le četrtine prebivalstva. Večina se zavzema bodisi za dodatno časovno prestavitev ali pa dokončno odpoved.

"Pred krizo je predsednik Moka (Thomas Bach, op. STA) že ugotovil, da bodo to najbolje pripravljene igre vseh časov. Prizorišča so bila skoraj nared, zdaj so vsa nared, olimpijska vas je izjemna, pri transportu ne bo težav," je argumente za optimizem naštel Coates in dodal: "Preložitev za eno leto bo zahtevala izjemne napore pri izvedbi, pregledati je treba vse pogodbe, obnoviti sodelovanje, zagotoviti hotelske namestitve ..."

"Nekatere države bodo takrat epidemijo obvladovale, druge ne. V Tokiu bodo športniki iz 206 držav. Gre za velikanski projekt, Mok pa bo pomagal z dodatnimi 800 milijoni dolarjev," je še dejal Coates.

Njegova delovna skupina preučuje, kako bo epidemija covida-19 vplivala na praktično plat izvedbe iger: od težav pri vstopu v državo do omejitev pri gibanju in vprašanja, ali bodo gledalci sploh lahko spremljali dogajanje v živo na tribunah. Delovna skupina se je prvič sestala prejšnji teden.