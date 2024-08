Izpoved Britanke, ob kateri boste težko ostali ravnodušni #video

Ko sta Helen Glover in Heather Stanning leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu priveslali do zlata, je njuna 14-letna veslaška rojankinja Lola Anderson v svoj dnevnik zapisala, da si sama želi nekoč doseči podobno, a se je ambicije ustrašila, list iztrgala in zabrisala v koš za smeti.

"Moje ime je Lola Anderson in mislim, da so moje največje sanje uvrstitev na olimpijske igre v veslanju in če je možno, osvojitev zlata."

To je stavek, ki ga je danes 26-letna veslačica kot 14-letna deklica zapisala v svoj dnevnik, nato pa list iztrgala, saj ni verjela svojim besedam, ga zabrisala v koš za smeti in nanj pozabila.

13 years ago, as a child Lola Anderson scribbled down a note saying her aim was to win Olympic gold.



Her dad kept it for years, and just before he died, he gave it back to her.



Now she's fulfilled her dream 🥇 💛#Paris2024 #Olympics #bbcolympics pic.twitter.com/ZWPDXgN6mD — BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2024

Ni pa tega pozabil njen oče Don Anderson. Sedem let pozneje, leta 2019, je segel v svoj trezor, kjer je hranil iztrgani papir, na katerega je naletel med praznenjem smetnjaka, in ga izročil svoji hčerki. Takrat je že bolehal za neozdravljivo boleznijo in želel je, da papir hči spomni na njene otroške olimpijske sanje.

Kot poroča britanski BBC Sport je oče čez dva meseca zaradi raka umrl, sporočilo, ki ga je rešil iz smetnjaka, pa je zdaj najbolj dragocena lastnina njegove hčerke in motivacija, ki je veslačico včeraj pripeljala do olimpijske medalje v dvojnem četvercu.

"Nanj ne gledam z žalostjo, ampak z velikim ponosom," je povedala Britanka, ki vesla za klub Leander v kraju Henley-on-Thames. "Vsi starši imajo svoje otroke najraje na svetu in moj oče je očitno verjel vame, ko sama tega zaupanja nisem imela. Ta papir je moja najdragocenejša lastnina. Res je samo kos papirja, a zaradi očetove poteze je zame izjemno dragocen. Ne bi mu ga bilo treba vzeti iz smetnjaka. Sprva si je najbrž mislil, da je vse skupaj zabavno in da bo simpatično, če mi ga nekega dne vrne, ne glede na to, kaj se zgodi," je v solzah pripovedovala novinarju BBC Sport.

In zgodilo se je točno to, kar si je želela. V finalu ženske preizkušnje dvojnih četvercev je skupaj z Lauren Henry, Hannah Scott in Georgino Brayshaw osvojila zlato. Nove olimpijske prvakinje so 250 metrov pred ciljem prehitele Nizozemke, ki so vodile od starta, na koncu pa so zaostale za 15 stotink sekunde. Bronasto medaljo so osvojile Nemke.

Zmagovalke so dosegle čas 6:16,31. V boju za tretje mesto so bile še kakšnih sto metrov pred ciljem v najboljšem položaju Ukrajinke, vendar sta jih nato prehitela nemški in nato še švicarski čoln. Zadnje mesto v finalu A so zasedle Kitajke.

Veslanje, dvojni četverec, ženske:

ZLATO: Velika Britanija

SREBRO: Nizozemska

BRON: Nemčija

