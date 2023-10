Indija bo kandidirala za OI 2036

"Indija bo kandidirala za igre. Tega se zelo veselimo," Modija povzema francoska tiskovna agencija AFP. "V svojih prizadevanjih za igre bomo obrnili prav vsak kamen," je o pripravljenosti za organizacijo še povedal premier.

Doslej so kandidaturo najavili tudi v Indoneziji, Mehiki, na Poljskem in v Turčiji, določeno zanimanje pa so doslej izrazili tudi v Egiptu, Južni Koreji, Kanadi, Katarju in na Kitajskem, pa tudi v več evropskih državah.

