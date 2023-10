MOK čuti posledice podnebnih sprememb: težave s kandidati za ZOI leta 2030

Mednarodni olimpijski komite (Mok) želi prihodnje leto določiti prireditelja zimskih olimpijskih iger za leti 2030 in 2034. Že novembra se bo izvršni odbor natančneje seznanil s kandidaturami, predsednik Moka Thomas Bach pa je danes na zasedanju v Mumbaju povedal, da tudi Mok "čuti posledice podnebnih sprememb". Težave so s kandidati za leto 2030.

Med kandidati za zimske igre 2030 se je nazadnje v sredo umaknil Saporo na Japonskem. Razlog so bile velike nepravilnosti in očitki o korupciji v zvezi z olimpijskimi igrami pred dvema letoma v Tokiu. Japonci so napovedali, da bodo zadevo vnovič premislili in se morda potegovali za igre 2034.

Kandidat za omenjene igre je bil tudi Vancouver v Kanadi, a so Kanadčani od projekta odstopili, ko je postalo jasno, da ne morejo računati na javni davkoplačevalski denar. Tudi Salt Lake City v ZDA bi raje igre 2034, saj je gostitelj poletnih iger 2028 Los Angeles.

Kdo še ostane?

Kot mogoči kandidati so na voljo še Francozi, Švedi in Švicarji. Prihodnji mesec se bodo predstavniki Moka zato začeli intenzivno sestajati z morebitnimi prireditelji. Mok si namreč želi, da še pred olimpijskimi igrami prihodnje leto v Parizu določi gostitelje zimskih iger 2030 in 2034. Naslednje zimske igre leta 2026 bodo v Italiji.

A vse kaže, da gre pri težavah za igre 2030 za sladke skrbi. Huje bo čez dve desetletji. Dve raziskavi, ki jih je opravila pristojna komisija Moka, namreč kažeta, da bo po letu 2040 na svetu le še deset prirediteljev, ki bodo imeli zanesljivo dovolj snega za izvedbo zimskih iger.

Mok zato že razmišlja o nekakšnem rotacijskem sistemu in nekoliko spremenjenem programu iger. "To je zelo kompleksna tematika. Potrebujemo čas, da bomo lahko oblikovali primerne ukrepe," je danes v Mumbaju še dejal Thomas Bach.

Prireditelj zimskih iger 2030 bi moral biti znan že na sobotnem zasedanju skupščine Moka, a je Mednarodni olimpijski komite že predčasno prestavil odločanje na leto 2024.

Preberite še: