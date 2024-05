Imenovan vodja slovenske olimpijske reprezentance za Pariz 2024

Osemdeset dni pred začetkom olimpijskih iger v Parizu so v Olimpijskem komiteju Slovenije imenovali vodjo slovenske reprezentance. To vlogo bo v francoski prestolnici opravljal nekdanji rokometaš, kasneje direktor moških reprezentanc pri Rokometni zvezi Slovenije, danes pa namestnik generalnega sekretarja in direktor za področje športa na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez Uroš Mohorič.

Uroša Mohoriča so danes na izvršnem odboru OKS-ZŠZ imenovali za vodjo olimpijske reprezentance Slovenije za Pariz 2024. "Njegove bogate izkušnje in poznavanje področja športa z vseh vidikov sta botrovala izbiri za to izjemno pomembno vlogo," so sporočili iz OKS.

Mohorič bo na novem položaju skrbel za vse vidike priprav in nastopov slovenske olimpijske reprezentance na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu. Imel bo ključno vlogo pri zagotavljanju sredstev ter podpore športnikom in športnicam. Prav tako bo tesno sodeloval s trenerji in osebjem pri upravljanju logistike ter operacij v času iger, so Mohoričeve naloge našteli v OKS.

"V čast mi je voditi olimpijsko reprezentanco Slovenije ter podpirati naše nadarjene športnike in športnice, ki sledijo svojim sanjam vse do Pariza. Zavezan sem k spodbujanju in oblikovanju pozitivnega okolja, ki najbolj podpira ekipo, da se osredotoči ter uspešno pripravi na nastope na svetovnem prizorišču," pa je povedal Uroš Mohorič.

