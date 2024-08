Hrvaška zastava ob zlatem Đokoviću razburila Srbe

Srbski teniški velemojster Novak Đoković je v nedeljo z navdušujočo predstavo v finalu olimpijskega turnirja v Parizu premagal Carlosa Alcaraza (7:6 in 7:6) ter si zagotovil to, po čemer je hrepenel vsa leta. Srbiji je priboril zlato olimpijsko medaljo. Srbski ljubitelji športa so še kako ponosni na 37-letnega junaka, številnim pa je zadovoljstvo skazila napaka, ki si jo je privoščil Eurosport. Po koncu dvoboja so namreč v objavi na socialnem omrežju X poleg zlate medalje izpostavili hrvaško zastavo. "Sram vas je lahko," so bili neposredni pri srbskem Kurirju.

Pri delu se dogajajo tudi napake. Nekatere zabolijo bolj, nekatere manj. Srbski ljubitelji športa, ki so v nedeljo po zaslugi teniškega superzvezdnika Novaka Đokovića noreli od sreče, saj je Srb pri 37 letih dopolnil zbirko in se pridružil elitni druščini, ki se lahko pohvali z vsemi osvojenimi grand slam turnirji in zlato olimpijsko medaljo, so bili nad napako, ki se je pripetila Eurosportu, zelo začudeni. Eurosport, ki si lasti pravice za televizijske in multimedijske prenose olimpijskih iger, je v objavi za socialno omrežje X poleg zlate medalje namesto srbske izpostavil hrvaško zastavo. Napaka je hitro zaokrožila po spletu, Srbi pa niso skrivali jeze.

Nekateri so v tem prepoznali celo provokacijo, nespoštovanje uspehov srbskega športa, med najbolj neposrednimi pa je bil srbski Kurir, ki je v naslovu zapisal: "Sram vas je lahko," in spodaj dodal: "Novak Đoković je olimpijski prvak, nekaterim, ki se imajo za resne novinarje, pa se je pripetil neverjeten spodrsljaj. Takrat, ko je najboljši teniški igralec vseh časov po njegovih besedah dosegel največji uspeh kariere, so gospodje pri Eurosportu pozabili, kakšna je srbska zastava. Hrvaška zastava ob imenu Novaka Đokovića deluje kot provokacija." Eurosport je neposrečeno objavo na socialnem omrežju z napačno zastavo hitro umaknil.

Na stopničkah so se na OI v Parizu znašli Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti. Foto: Reuters

Đoković je po nedeljski zmagi dejal, da je zmaga v finalu olimpijskega turnirja v Parizu na peščeni podlagi zanj največji uspeh v karieri. "Pri 37 letih sem premagal 21-letnega tekmeca, verjetno najboljšega igralca na svetu. To je moj največji uspeh v karieri," si je še kako oddahnil, saj je najverjetneje nastopil na zadnjih olimpijskih igrah. To je tudi njegova prva zmaga v tem koledarskem letu, v katerem ni pred olimpijskimi igrami osvojil niti ene turnirske lovorike. Pred tem je na olimpijskih igrah osvojil bron, to mu je uspelo pred 16 leti v Pekingu.