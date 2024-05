Domačini prižgali zeleno luč za olimpijsko tekmovanje v deskanju

Pariz bo leta 2024 gostil poletne olimpijske igre. Tekmovanje v deskanju na valovih oziroma surfanju bodo iz Francije prestavili na največji otok Francoske Polinezije - na Tahiti. Tamkajšnji domačini so končno prižgali zeleno luč, saj so organizatorji upoštevali njihova svarila pred negativnimi vplivi na občutljivo okolje tihomorskega paradiža.

Organizatorji iger so prisluhnili pomislekom v zvezi z gradbeno zasnovo stolpa in so ga prilagodili tako, da bo imel najmanjši možni vpliv na okolje.

Vodja organizacijskega komiteja olimpijskih iger v Parizu Tony Estanguet je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je bil navdušen nad sprva sila kontroverznim aluminijastim sodniškim stolpom za deskarsko tekmovanje na Tahitiju.

Estanguet, 46-letni trikratni olimpijski prvak v kanuju, si je na kraju samem ogledal stol se prepričal o tem, kaj je bilo narejeno. Na stolp, ki se nahaja v morju v Teahupo'oju, se je povzpel, da bi si ogledal tekmovanje v sklopu svetovne deskarske lige (WSL), generalko za olimpijske igre.

Zamenjava lesenega sodniškega stolpa, ki ni ustrezal tekmovalnim merilom, z aluminijasto konstrukcijo, je povzročila ogorčene proteste.

Dela na stolpu v Teahupo'oju na pacifiškem otoku Tahiti v Francoski Polineziji so decembra prekinili, potem ko je barka, ki so jo uporabljali delavci, poškodovala korale.

Lokalni deskarji in okoljevarstveniki so bili ogorčeni zaradi škode na koralah, sprožili so spletno peticijo proti projektu, ki jo je podpisalo več kot 200.000 ljudi.

Vendar so ti pomisleki zdaj "popolnoma odpravljeni", je povedala Annick Paofai, predsednica skupine z imenom Zaščitimo Fenua 'aihere iz Zveze združenj za varstvo okolja (Fape).

Tekmovanje v deskanju na valovih oziroma surfanju bo na Tahitiju. Foto: Reuters

Z opravljenim je bil zadovoljen tudi Estanguet. Kot je dejal, imajo sodniki po novem popoln pregled nad dogajanjem, za tekmovanje je bilo namreč nujno, da se stolp nahaja v morju.

"Vse dobro napreduje," je dejal. "Teahupo'o je majhen košček raja, veseli smo, da smo lahko del tega okolja. Prisluhnili smo izraženim pomislekom in nekoliko spremenili stolp, da bi se lahko vključil v to izjemno okolje in spoštoval to čarobno mesto," je dejal.

Za predstavnico okoljevarstvene skupine so bili protesti vredni tega. "Srečni smo, stolp je čudovit, imam celo vtis, kot da se zliva z naravo," je Paofai povedala za AFP.

"Odlično, da smo se združili in izpeljali protestno akcijo, saj bi drugače gradbeniki lahko povzročili velikansko škodo. Treba je biti pošten in reči, da zdaj ni bilo narejene velike škode."

Tahiti, ki leži približno 15.000 kilometrov od Pariza, je bil izbran za prizorišče druge olimpijske deskarske tekme v zgodovini z namenom vključitve francoskih čezmorskih ozemelj v igre.

Olimpijsko tekmovanje v deskanju na valovih je na sporedu od 27. do 30. julija, z možno preložitvijo do 5. avgusta, če bodo zamujali valovi.

Deskanje na valovih je bilo že na sporedu poletnih olimpijskih iger, ki so bile leta 2021 v Tokiu.

Brazilec Italo Ferreira je osvojil premierno zlato olimpijsko medaljo v deskanju na valovih v disciplini kratka deska, prva olimpijska prvakinja v deskanju na valovih pa je postala Američanka Carissa Moore.