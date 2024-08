Burghardtt sicer ni bila v prvi postavi za petkovo tekmo sprinterskih štafet na Stade de Franceu v Saint-Denisu. V kvalifikacijah so za Nemčijo nastopile Sophia Junk, Lisa Mayer, Gina Lückekemper in Rebekka Haase. V svoji skupini so zasedle drugo mesto za Američankami.

Junk je zatem začutila poškodbo mišice in v finalu je namesto nje v prvi predaji tekla 30-letna dobitnica zimske olimpijske medalje. Nemška štafeta se je uvrstila na tretje mesto za ZDA in Veliko Britanijo.

Na zimskih igrah v Pekingu je Burghardt pomagala potiskati bob, ki ga je upravljala Mariame Jamanke.

Zadnji, ki je pred Burghardt osvojil odličji na zimskih in poletnih igrah, je bil Američan Eddy Alvarez. Leta 2014 je bil v Sočiju drugi v hitrostnem drsanju na kratki progi v štafeti na 5000 metrov, pred tremi leti pa je bil v Tokiu 2020 član reprezentance v bejzbolu, ki je osvojila srebro.

Podobno kot letos Nemka je medalje v teku na kratke proge in bobu osvojila Američanka Lauryn Williams. V Atenah 2004 je bila druga na 100 metrov, v Londonu 2012 je bila prva s štafeto 4 x 100 metrov, v Sočiju pa druga v bobu dvosedu.

Kanadčanka Clara Hughes in Nemka Christa Luding-Rothenburger sta osvojili po več kolajn v kolesarstvu na stezi in hitrostnem drsanju. Norvežan Jacob Thullin Thams je bil uspešen v smučarskih skokih in jadranju (1924, 1926).

Edini, ki je tako na zimskih kot na poletnih igrah zmagal, pa je Američan Eddie Eagan. Leta 1920 je bil v Antwerpnu najboljši med boksarji v kategoriji do 79 kilogramov, leta 1932 pa je bil v Lake Placidu član zmagovite posadke v bobu štirisedu.

