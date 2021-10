Barada bo kandidiral za predsednika OKS

Volitve novega predsednika OKS bodo naslednje leto, danes pa se je Franju Bobincu kot doslej edinemu uradno potrjenemu kandidatu pridružil še Barada. Sedanji predsednik Bogdan Gabrovec se za še en mandat ne bo potegoval.

"Šport je bil del moje vzgoje, bil je tisti, ki me je naredil. Začel sem z gimnastiko, in bilo mi je v čast, ko mi je v Ljubljani medaljo podelil prav gospod Cerar. Vedno je bil in bo ostal vzornik v športu in življenju. Šport me je naučil vsega, kar danes počnem. Naučil sem se spoštljivosti, poštenosti, vztrajnosti in obvladovanja samega sebe," je svojo pot, povezano s športom, opisal Barada na današnji novinarski konferenci v Mariboru.

Foto: OKS

Kot športnik je nastopal v borilnih športih

Kot aktivni športnik je bil v taekwondoju med drugim večkratni evropski in svetovni prvak, potem je v kickboksu prav tako osvajal naslove svetovnega in evropskega prvaka. Pojasnil je, da je po vseh teh uspehih nastopil čas za korak naprej, zato se je odločil za prestop med trenerje.

"Zakaj bi bil dober kandidat za predsednika OKS? Prepričan sem, da sem dal skozi vse cikle, ki so potrebni. Šport mora voditi nekdo, ki pozna vse starostne kategorije, trenersko delo, vodenje zveze. Jaz sem to vse dal skozi. Postal sem trener, imam svoj športni center, imamo 33 svetovnih in evropskih prvakov, na kar sem izjemno ponosen," je o odločitvi za kandidaturo pojasnil Barada.

Bil je tudi predsednik teakwondo zveze s 1800 športniki. "Začutil sem, da manjka še en korak. Sledilo je povabilo predsednika Gabrovca, če bi bil del ekipe. Bil sem počaščen, čutil pa sem tudi odgovornost. Lahko pa z gotovostjo trdim, da sem to funkcijo sprejel in jo opravljal, kot sem želel," je pot v OKS, kjer je v sedanji vlogi od leta 2014, pojasnil Barada.

Podpira ga tudi Cerar

H kandidaturi so ga spodbudili tudi ožji sodelavci na OKS ter prijatelji in družinski člani, je pojasnil Barada. Med najbolj odločilnimi pa je bil Miroslav Cerar, njegovo mnenje je bilo za Barado zelo pomembno.

"Mislim, da če manjka človeška plat, nekaj manjka tudi športu. Vem pa, da sem ga v dveh mandatnih obdobjih spoznal kot izjemno delovnega in discipliniranega, vsakomur dostopnega ter z veliko mero skrbi za športnika. Prehodil je težko pot, to zelo ceni in je ostal zvest temu načinu športne poti. Moja odločitev, ko sem rekel, da ga podpiram, je pravilna," pa je podporo Baradi utemeljil legendarni olimpionik Miroslav Cerar.

Miroslav Cerar mu je dal podporo. Foto: Klemen Korenjak

Odgovoril je tudi na očitke

Barada se je odzval tudi na aktualne dogodke in očitke o tem, da ima neporavnane davčne obveznosti: "Ključna odločitev, ki me je pripeljala do tega: ne želim si celotne medijske pozornosti iz zadnjega časa. Ne želim vsak dan odgovarjati na stvari, ki se ne tičejo športa. Danes bom podal izjavo, da Tomaž Barada državi ni dolžan ničesar. Oseba, ki ni vzor športnikom, ne more biti predsednik OKS."

"Čakajo nas OI, ki so zagotovo bistveno bolj pomembne kot kandidatura enega človeka. Že danes lahko povem, da bo moj program bolj prijazen do športnikov, boril se bom za športnike. Da športniki, ki so nekaj dosegli za Slovenijo, ne bodo pozabljeni. S to kandidaturo za predsednika OKS se zavezujem, da bom še naprej po svojih najboljših močeh skrbel, da bomo v Sloveniji še izboljšali pogoje za vrhunske in rekreativne športnike in da bomo ob tem promovirali tudi načela olimpizma. Pomemben je rezultat, vendar na poti do vrhunskih rezultatov štejejo tudi vrednote, kot so fair play in solidarnost," je Barada predstavil svoj program.