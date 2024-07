Anka Pogačnik na OI brez četrtfinala

Pogačnik, z 32 leti najbolj izkušena članica slovenske vrste, ki prvič nastopa na OI, je premierni nastop v Parizu končala z eno zmago in s porazom.

V prvem krogu je Pogačnik ekspresno, po le 34 sekundah slavila zmago nad 30-letno tekmovalko iz Čada, Demos Memneloum. V drugem krogu pa ni bila kos bolj dejavni španski tekmici.

Pred odhodom v Pariz je Pogačnik povedala, da je glavni cilj dosegla že z uvrstitvijo na OI. "Letošnje leto ni bilo najbolj sanjsko po izidih, glavni cilj pa sem z olimpijsko premiero le dosegla," je dejala izkušena borka.

Pred odhodom v Pariz je Pogačnik povedala, da je glavni cilj dosegla že z uvrstitvijo na OI. Danes z delitvijo 9. do 16. mesta na koncu ni bila zadovoljna. "Večkrat sva se s Španko že srečali in je premagljiva. Je hitrejša od mene, a jo je treba v gibanju ujeti. Večji del borbe mi je to uspelo, ena napaka pa je pri nas usodna. Želela sem si več, a bi bilo treba premagati eno od nosilk."

O olimpijskem nastopu, ki se ji je v Tokiu izmuznil za vsega točko, pa je dodala: "To so sanje vsakega športnika. A vsak športnik si želi vedno pokazati čim več, doseči rezultat in ko to ne uspe, je seveda prisotno razočaranje. Res je tudi, da se to vsakemu v karieri velikokrat zgodi." Tokrat ji bo v tolažbo partner, ki je današnje borbe spremljal s tribune.

O prvi borbi pa je dodala: "O tem ne bi preveč. Vedela sem, da moram zmagati, seveda sem se pripravila, a to je bilo le ogrevanje. Bolj pomembno se mi zdi, da se na tem mestu zahvalim klubu za vso podporo, ki mi jo nudi."

Poletni premor bo kratek, prvi večji izziv jeseni pa bo vojaško svetovno prvenstvo v Uzbekistanu.

Preberite še: