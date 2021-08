Zgodovinsko zlato v športnem plezanju 18-letnemu Špancu

Za prve olimpijske kolajne v športnem plezanju se je danes pomerilo sedem finalistov. Čeprav se jih je v zadnji krog tekmovanja iz kvalifikacij dvajseterice prebila osmerica. Francoz Bassa Mawem, zmagovalec kvalifikacij v hitrosti in lastnik novega olimpijskega rekorda, namreč danes zaradi poškodbe, ki jo je staknil v kvalifikacijah, ni tekmoval.

Španec Lopez, šesti po kvalifikacijah, se je najbolje znašel v finalnih bojih za razvrstitev v hitrosti. V balvanih je bil sedmi, v težavnosti četrti, kar mu je na koncu prineslo najnižji zmnožek 28 točk ter premierno zlato kolajno.

Foto: Reuters

Kolajne so se razdelile več kot pravično. Na stopničkah so bili trije zmagovalci finalnih preizkušenj v posameznih disciplinah kombinacije. Američan Coleman, komaj osmi v kvalifikacijah, je bil v finalu najbolj zanesljiv v balvanih. Z zmnožkom petega mesta v težavnosti in šestega v hitrosti, kar je znašalo 30 točk, je osvojil srebro, avstrijski veteran Schubert pa je kot zmagovalec finala kombinacije v težavnosti, s petim mestom v balvanih in sedmim v hitrosti dosegel zmnožek 35 za bron.

Med osmoljenci premiernega olimpijskega finala v športnem plezanju je vsekakor češki zvezdnik vertikale Adam Ondra, trikratni svetovni prvak v težavnosti, ki je osvojil šesto mesto (48 točk) kot drugi v težavnosti, četrti v hitrosti in šesti v balvanih.

Nezadovoljni pa so tudi gostitelji Japonci. Njihov prvi adut Tomoa Narasaki, dvakratni svetovni prvak v balvanih (2016, 2019) in aktualni svetovni prvak v kombinaciji iz domačega SP leta 2019 v Hachiojiju, je tekmo zaključil na četrtem mestu. Od brona ga je ločila zgolj ena točka. Zmnožek njegovega drugega mesta v hitrosti, tretjega mesta v balvanih in šestega v težavnosti je pomenil 36 točk, kar je bilo premalo za kolajno.

Foto: Reuters

Kombinacija združuje tri discipline hitrost, balvane in težavnost. Športno plezanje je prvič na olimpijskih igrah in prvič ter zadnjič v tem formatu tekmovanj. Na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bosta dve ločeni disciplini z dvema kompletoma odličij, torej hitrostno plezanje bo ločeno od balvanov in težavnosti kot novi posebej za pariške igre prirejeni združeni disciplini.

V moški konkurenci v Tokiu ni bilo slovenskih predstavnikov. V petek bo na sporedu še ženski finale z eno Slovenko na startu. Janja Garnbret se je uvrstila v finala z najboljšim dosežkom sredinih kvalifikacij. Druga slovenska predstavnica Mia Krampl se ni uvrstila v finale. V kvalifikacijah je tekmovanje končala na 18. mestu.

Športno plezanje, kombinacija, moški: ZLATO: Alberto Gines Lopez (Španija) SREBRO: Nathaniel Coleman (ZDA) BRON: Jakob Schubert (Avstrija)

