V središču pozornosti tudi, ko tega ne bi želeli

Po spektakularni zmagi nad Argentino, "tviteraški" peti četrtini in medijskem problematiziranju slovenskega druženja so se Luka Dončić in ekipa, ki se v središču pozornosti znajdejo tudi takrat, ko si tega ne bi želeli, že povsem osredotočili na četrtkovo tekmo z Japonsko.

"Luka Dončić," je v Tokiu prva asociacija skorajda vsakega tujega sogovornika, ko kdo omeni Slovenijo. Prvi zvezdnik prav gotovo ne bi imel nič proti, če se v kakšni zgodbi ne bi znašel. Kar nekaj prahu so v torek v Tokiu dvignili zapisi v več spletnih medijih o "špansko-slovenskem košarkarskem škandalu". Na spletnem omrežju Instagram so se namreč za kratek čas pojavile fotografije španske košarkarice Cristine Ouvina, na katerih je bilo v sproščenem vzdušju več slovenskih košarkarjev. Mnogi so zato problematizirali druženje brez zaščitnih mask in opozarjali na steklenice na mizi. Toda pri Olimpijskem komiteju Slovenije in Košarkarski zvezi Slovenije so zatrdili, da zaradi dogodka ni bil sprožen noben disciplinski postopek.

Veliko bolj v Tokiu še vedno odmeva izjemen slovenski košarkarski debi z visoko zmago proti Argentini, zaradi katerega so se razmerja na stavnicah spremenila v korist zasedbe selektorja Aleksandra Sekulića. Ta po tekmi sicer ni mogel prehvaliti svoje zasedbe, a je v isti sapi dodajal, da bo treba južnoameriško poglavje hitro zapreti in se preusmeriti na četrtkovo tekmo z Japonsko. Da ta še zdaleč ne bo lahek zalogaj, lahko potrdijo prav Španci, ki so se na uvodni tekmi namučili z gostitelji in na koncu zmagali z rezultatom 88:77.

Foto: Guliverimage

Poznajo recept

"Vemo, kakšen pristop se obrestuje. Pokazali smo ga v Kaunasu in pokazali smo ga na prvi tekmi proti Argentini. Čeprav smo to tekmo zanesljivo dobili, pa bi zlahka našli še kar nekaj pomanjkljivosti in s tem rezerv pred nadaljevanjem," razmišlja Jaka Blažič, ki pravzaprav pooseblja značaj te reprezentance. Kapetan Cedevite Olimpije je namreč na klubski ravni nesporni vodja svoje ekipe in vodilni igralec v vseh tekmovanjih, v izbrani vrsti pa se je modro in nesebično prilagodil prvemu zvezdniku in igri ter na površje potisnil odlike, ki v takšnem konceptu pridejo do izraza.

Morda ga je prav zaradi tega po zgodovinski zmagi nad Argentino iztirilo dogajanje na družbenem omrežju Twitter, celo do te mere, da se je, podobno kot Luka Rupnik, odzval na poniževalne zapise, ki so izpostavljali kakovostno razliko med Dončićem in preostalo enajsterico. A zdi se, da so zdaj misli vendarle znova pri košarki. "Slovenijo odlikuje izjemen kolektivni duh. To smo dokazali na prvi tekmi, pa čeprav smo se pomerili s svetovnimi podprvaki, ki imajo v svojih vrstah prav tako nekaj košarkarjev iz lige NBA. Zato se že veselimo novih izzivov," pravi Rupnik.

Mike Tobey opozarja na pristop. Foto: Reuters

Tobey: Ko igraš z Dončićem …

Del tega ekipnega duha pa je tudi Mike Tobey, ki je glavnino reprezentančnih soigralcev spoznal šele mesec pred olimpijskimi igrami. Američan je bil z 11 točkami in 14 skoki proti Argentini tudi eden od ključnih mož. "No, ko igraš z Dončićem, mu lahko le slediš," pravi 26-letni član Valencie, ki se zaveda specifike turnirskega sistema, na katerem je treba kakovostne predstave potrjevati tudi na naslednjih tekmah. Tudi proti Japonski, pri kateri izstopata Yuta Watanabe in Rui Hachimura.

"Verjetno bo kdo dejal, da je Japonska najšibkejši člen v naši skupini. Tistega bom opomnil na njihovo prijateljsko tekmo proti Franciji. V Tokiu ste videli, kako igrajo Francozi. To so olimpijske igre. Tu igrajo najboljše reprezentance na svetu. Res pa je, da so to tekme, na katerih bo še toliko pomembnejši naš pristop. Če ne bo pravi, bomo hitro kaznovani. V svojih vrstah imajo Japonci dva igralca iz lige NBA in še več nadarjenih fantov. Ne, v Tokiu nam nobena zmaga ne bo podarjena," proti četrtkovi drugi tekmi, ki se bo prav tako začela ob 6.40 po slovenskem času, pogleduje četrti Američan v slovenskem reprezentančnem dresu.