Prva favoritka med ameriškimi telovadkami Simone Biles se je na današnji finalni ekipni tekmi na olimpijskih igrah v Tokiu ob prvem nastopu pri preskoku poškodovala in odstopila, čeprav nekateri namigujejo, da je za odstop kriva psihološka preobremenjenost. Na preostalih treh orodjih so jo zamenjale njene tri sotekmovalke. Američankam ni uspelo nadaljevati odličnega niza treh zaporednih olimpijskih naslovov, na prestolu so jih zamenjale Rusinje.

A Team USA coach said that Simone Biles' exit from the gymnastics team event "is not injury related." Coach said it is a "mental issue she is having," per NBC broadcast. — Al Butler (@ALaboutSports) July 27, 2021

Simone Biles, ki pri 24 letih velja za eno najboljših telovadk, je imela v prvem nastopu težave pri doskoku in je tekmovalno prizorišče zapustila v spremstvu moštvenega zdravnika. Kmalu zatem se je na prizorišče vrnila s povito desno nogo in odstopila z današnjega tekmovanja, resnost poškodbe pa še ni znana. Pred Bilesovo so sicer še finale mnogoboja, kjer je kvalifikacije končala kot prva, in finalni nastopi po orodjih.

Rusinje končale ameriško prevlado

V nadaljevanju ekipne tekme so jo zamenjale sotekmovalke Grace McCallum, Sunisa Lee in Jordan Chiles. Američanke so po treh zaporednih olimpijskih naslovih prestol prepustile Rusinjam, ki so dopolnile uspeh moških kolegov – ti so zlato kolajno osvojili dan pred njimi.

Gimnastika, ekipno, ženske: ZLATO: RUSIJA

SREBRO: ZDA

BRON: VELIKA BRITANIJA

