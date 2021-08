Srebrni olimpijec suspendiran zaradi dopinga

V moški štafetni preizkušnji so do zlata presenetljivo pritekli Italijani in s tem poskrbeli za prvo zlato medaljo v tej disciplini v zgodovini. V tesnem zaključku so s časom 37,50 le za stotinko prehiteli Britance, tretji so bili Kanadčani (37,70). Zdaj Britancem grozi, da bodo kolajno izgubili, potem ko je bil Ujahov prvi vzorec, odvzet med olimpijskimi igrami, pozitiven na ostarin in S-23 (selektivni modulatorji receptorjev androgenov), je v izjavi za javnost sporočila Enota za integriteto v atletiki (AIU). Poleg Ujaha so v britanski štafeti tekli še Zharnel Hughes, Richard Kilty in Nethaneel Mitchell-Blake.

Kanadi srebro, Kitajski bron?

V kolikor bi nadaljevanje preiskave potrdilo dopinške nečednosti Ujaha, bi do bronaste kolajne prišli na OI četrtouvrščeni Kitajci. Kanadčani bi namesto brona prejeli srebro. "AIU zdaj čaka na zaključek postopka proti športnikom na OI, ki bo dal odgovor, ali je prišlo do kršitev protidopinških pravil in kakšne posledice ter kazni (če sploh) bi morale biti izrečene v zvezi z olimpijskimi igrami," so še dodali v izjavi za javnost.

Trije suspenzi že pred tem

Še trije atleti so bili predhodno suspendirani zaradi dopinških nepravilnosti, in sicer Sadik Mihou iz Bahrajna (1500 m), gruzijski predstavnik v suvanju krogle Benik Abramjan in kenijski sprinter Mark Otieno Odhiambo. Odhiambo je bil tako kot nigerijska atletinja Blessing Okagbare med OI kaznovan zaradi kršenja dopinških pravil pri vzorcu, ki sta ju oddala pred nastopom v Tokiu. Mihouja so kaznovali zaradi transfuzije krvi, Abramjan pa je bil pozitiven pri odvzetem vzorcu zunaj tekmovanja v Tokiu.