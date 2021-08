Zakaj so na olimpijskih igrah uporabljali čudežno tabletko?

Na olimpijskih igrah v Tokiu so nekaterim športnikom dali posebno elektronsko tableto in jim v realnem času merili tudi telesno temperaturo. V prihodnjih letih bi lahko to postala stalna praksa, s tem pa bi lahko preprečili nesreče, ki se dogajajo zaradi preutrujenosti športnikov …

Da se ne bi ponavljali takšni scenariji. Foto: Guliverimage

Na olimpijskih igrah so izvedli poseben znanstveni projekt, ko so nekaterim športnikom dali posebno elektronsko tableto, ki je merila njihovo telesno temperaturo. Znanstveniki so lahko tako v realnem času spremljali, kaj se dogaja s tekmovalci. S tem so preizkusili tehnologijo, ki bi športnike zaščitila pred preveliko izčrpanostjo. Tako bi se lahko na primer izognili primeru z letošnjega nogometnega evropskega prvaka, ko se je na lepem zgrudil danski nogometaš Christian Eriksen.

"To je šele prvi korak"

Projekt je vključeval tudi spremljanje srčnega utripa. Tokrat so se predvsem osredotočili na atlete, ki so tekmovali na daljših razdaljah, a z namenom, da bi to tehnologijo uporabljali tudi v drugih športih.

"To je šele prvi korak, ki smo ga naredili. Lahko pa postane zelo pomemben za spremljanje stanja v realnem času. Računamo, da bomo projekt še razširili. Namen imamo sodelovati še s preostalimi zvezami, da vidimo, kaj je še izvedljivo," je za Daily Mail povedal Sebastien Racinais, vodja tega projekta.

"S tem bo lahko ugotovil, ali je kateri izmed športnikov ogrožen." Foto: Guliverimage

Lahko bi ugotavljali, kdo je med tekmo zdravstveno ogrožen

Znanstveniki so podobno tehnologijo uporabljali na atletskem svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi. Na olimpijskih igrah se je šele prvič zgodilo, da so raziskovalci v realnem času spremljali stanje športnika.

"Trenutno govorimo o potencialih. Morda bomo v bližnji prihodnosti prišli do tega, da bo v zdravstvenem centru nekdo sedel pred računalniškim zaslonom, kjer bo v realnem času spremljal vsakega športnika posebej. S tem bo lahko ugotovil, ali je kateri izmed športnikov ogrožen," je še povedal Racinais.

Pogoltnejo tableto, ki tehta 1,7 grama

Gre za tableto, težko 1,7 grama, ki jo športnik nekaj ur pred tekmo pogoltne, izloči pa jo v 48 urah. Deluje tako, da se s pomočjo nizkofrekvenčnih radijskih valov poveže z zapestnico, ta pa podatke prek bluetootha prenese na pametno uro, od tam pa na računalniški strežnik.

Foto: Guliverimage

Koristna bi bila lahko tudi v kolesarstvu

Znanstveniki so spremljali telesno temperaturo, temperaturo kože, hkrati pa tudi spremljali podnebno stanje. Prav tako so spremljali srčni utrip. Racinais meni, da s to tehnologijo, ki vsebuje tudi GPS-sledenje, bo prav prišla na tekmovanjih z dolgimi razdaljami. Ta tehnologija bi lahko pomagala tudi v kolesarstvu, saj bi se v vodstvu ekipe lahko sproti odločali o taktiki.

"V formuli 1 inženirska ekipa v realnem času dobiva vse podatke o stanju avtomobila. Podobna možnost je pri kolesarjenju, ko vodja ekipe v avtu lahko spremlja stanje o svojih kolesarjih in na podlagi tega lahko prilagodi strategijo."

Želijo si, da bi do OI v Parizu še napredovali v novi tehnologiji. Foto: Reuters

Bodo leta 2028 tableto že standardno uporabljali?

Ekipa, ki stoji za tem projektom, upa, da bodo do leta 2024 napredovali v razvoju, za leto 2028 pa si želijo, da bi to lahko že standardno uporabljali.