Znano, kdo se bo boril za rokometno krono

Francozi, olimpijski prvaki 2008 in 2012 ter podprvaki 2016, so zlahka opravili četrtfinalni boj z Bahrajnom, ki so ga dobili z 42:28, že prvi polčas so dobili za sedem zadetkov. Pri zmagovalcih je blestel predvsem Kentin Mahe, ki je zadel devetkrat, po petkrat pa sta bila uspešna Dika Mem in Nicolas Tournat.

Dokaj zanesljivo so svojo četrtfinalno nalogo opravili tudi Danci, ki so z 31:25 ugnali Norvežane. Po izenačenem prvem polčasu so Danci, branilci olimpijskega naslova, v drugem zaigrali odločneje in Norvežanov niso več spustili blizu. Mikkel Hansen in Jacob Holm sta zadela po osemkrat za Dance, Sander Sagosen pa je enako število zadetkov dosegel za Norvežane.

... in razočaranje švedskih po izpadu na olimpijskem turnirju. Foto: Reuters

Zelo izenačen pa je bil obračun Švedov, olimpijskih podprvakov 1992, 1996, 2000, 2012, in Špancev, bronastih z OI 1996, 2000 in 2008. S 34:33 so ga dobili zadnji, odločilni gol pa je dosegel Aleks Dujšebajev 41 sekund pred koncem, ko je zadel za 34:32. Dujšebajev je sicer dosegel pet golov, največ, osem, pa jih je prispeval Aleix Gomez Abello. Pri Švedih je izstopal Hampus Wanne z desetimi goli.

Na zadnji tekmi dneva pa je Egipt že poskrbel za svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev. Potem ko je bil doslej najboljši šesti (1996), se je zdaj prebil med najboljše štiri, potem ko je z 31:26 premagal Nemčijo, bronasto s prejšnjih OI, sicer pa prvakinjo 1936 ter podprvakinjo 1984 in 2004. Egipčani so bili praktično celotno tekmo v vodstvu, izid je bil izenačen zgolj pri 1:1. Jahia Omer in Ali Mohamed sta bila s po petimi goli najboljša pri zmagovalcih, Johannes Golla in Julius Kühn pa s po šestimi pri poražencih.

Znane so tudi uvrstitve od petega do 12. mesta. Peti so bili na koncu Švedi, sledijo pa Nemčija, Norveška, Bahrajn, Portugalska, Brazilija, Japonska in Argentina.