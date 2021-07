Ameriški zvezdniki so se znesli nad Čehi, Kevin Durant postavil rekord

Na olimpijskem moškem košarkarskem turnirju je že znanih sedem četrtfinalistov. V skupinah A in B sta bili najboljši Francija in Avstralija, ki sta prvi del tekmovanja sklenili brez poraza, zvezdniška zasedba ZDA pa si je po novi visoki zmagi, v soboto je bila za 35 točk boljša od Češke, zagotovila status najboljše drugouvrščene ekipe v skupinah olimpijskega turnirja, s tem pa tudi status nosilca na nedeljskem žrebu četrtfinalnih parov. Ples kroglic bi ji lahko tako jutri v primeru, če Slovenija v derbiju skupine ne bi premagala Španije, za tekmeca v boju za polfinale nameril tudi izbrance Aleksandra Sekulića.

Košarkarska reprezentanca ZDA je po medlem začetku olimpijskega turnirja, ko je proti Franciji nepričakovano ostala praznih rok, pri tem pa dosegla zgolj 76 točk, povzdignila formo. Najprej je napolnila koš Irancem (120 točk), podobno učinkovita pa je bila tudi v tekmi zadnjega kroga skupinskega dela, ko je Češko, senzacijo nedavnega kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Kanadi, odpravila s 119:84.

Sprva ni kazalo na tako prepričljivo zmago favoriziranih Američanov. Čehi se niso ustrašili zvenečih imen tekmecev in v uvodni četrtini vodili že za 10 točk. Dobili so jo za +7 (25:18) in se tudi v nadaljevanju odlično upirali zvezdnikom lige NBA. Američani so prvič povedli šele pri rezultatu 34:33, takrat pa je sledil tudi zgodovinski trenutek, saj se je pod veliki rekord podpisal Kevin Durant.

Košarkar Brooklyn Nets je postal najboljši strelec ZDA v zgodovini olimpijskih turnirjev in izboljšal rekordni dosežek Carmela Anthonyja (336 točk). Če bi ZDA osvojila turnir, bi Durant postavil še en rekord, saj bi osvojil že tretjo zlato olimpijsko medaljo v karieri. Toliko jih je v dresu ZDA osvojil le še Anthony. Durant je bil najboljši že v Londonu (2012) in Riu (2016).

Jayson Tatum se je razigral v zadnji četrtini, Blake Schilb pa je povzročal velike težave ZDA zlasti v prvem polčasu. Foto: Reuters

Če so si Američani v prvem polčasu priigrali le tesno prednost (+4), največ težav pa jim je povzročal 37-letni Američan s češkim potnim listom Blake Schilb (14 točk), pa so v nadaljevanju povsem nadigrali Češko in jo na koncu odpravili za 35 točk. Na krilih Damiana Lillarda, ki je začel zadevati za tri točke, so ušli tekmecu na +11 (60:49), nato pa postopno večali prednost in jo po delnem rezultatu 16:2 pred zadnjo četrtino že povišali na +22 (82:60). Durant je na dvoboju dosegel 23 točk, skoraj polovico pa zgolj v tretji četrtini (11). Prispeval je tudi devet skokov in šest asistenc. Najboljši strelec srečanja je bil njegov rojak Jayson Tatum. Zvezdnik Bostona je dal 27 točk, od tega kar 18 v zadnji četrtini. Košarkarji ZDA so se izkazali z natančnimi meti z razdalje. Iz igre so metali 62-odstotno, za tri točke pa zadeli 20 od 42 metov (48 odstotkov). Varovanci Gregga Popovicha so tako drugi polčas dobili z rezultatom 72:41.

Slovenija se lahko izogne ZDA, Franciji in Avstraliji

Če bo Slovenija v nedeljo premagala Španijo, se na žrebu četrtfinalnih parov deležna statusa nosilcev. Foto: FIBA V nedeljo bo zelo zanimiv žreb četrtfinalnih parov. V skupino nosilcev se bodo uvrstili trije zmagovalci skupin (Franciji in Avstraliji se bo tako v nedeljo pridružil še boljši iz derbija skupine C med Slovenijo in Španijo) ter najboljša drugouvrščena ekipa, kar je ZDA, saj je osvojila pet točk, razlika v koših pa je kar +82. Če bi Luka Dončić in druščina torej v nedeljo prekrižali načrte še Španiji, bi se na žrebu četrtfinalnih parov znašli v elitni skupini nosilcev, s tem pa v boju za polfinale zagotovo izognili Franciji, Avstraliji in ZDA.

Med najboljših osem sta se uvrstili tudi Italija in Nemčija, v skupini nenosilcev se bo jutri znašel tudi poraženec derbija skupine C med Slovenijo in Španijo, zadnji četrtfinalist pa bo znan že po uvodnem nedeljskem dvoboju, ko se bosta za tretje mesto v skupini C udarili gostiteljica Japonska in Argentina.