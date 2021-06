Domača podpora OI v Tokiu zrasla, a večina še vedno za prestavitev ali preložitev

Anketa dnevnika Asahi Shimbun je potrdila druge nedavne ankete glede podpore domače javnosti igram Tokio 2020. Vse kažejo, da se javno mnenje v deželi vzhajajočega sonca sicer "mehča", a dober mesec pred uvodno slovesnostjo si večina Japoncev še vedno želi odpoved ali novo preložitev olimpijskih bojev.

Poletne igre bi morale biti na sporedu že lani, a so jih prireditelji skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) zaradi svetovne zdravstvene krize prestavili za leto dni.

Domača podpora igram je zdaj 34-odstotna, je danes objavil Asahi Shimbun, vendar je 32 odstotkov vprašanih še vedno za popolno odpoved OI, medtem ko si 30 odstotkov anketirancev želi novo preložitev.

Odpoved ali nova preložitev ne prideta v poštev, so večkrat zatrdili tokijski prireditelji, prvi olimpijski športniki že prihajajo na Japonsko.

Organizatorji naj bi danes sporočili tudi, koliko domačih navijačev, če sploh kaj, si bo lahko olimpijske boje ogledalo v živo.

Potem ko so se v Tokiu v nedeljo končale izredne razmere zaradi porasta koronskih okužb, meščane čakajo nove omejitve v boju proti širjenju novega koronavirusa.

Trenutno je na velikih dogodkih dovoljeno največ 5000 gledalcev oziroma največ 50-odstotna zasedenost, če gre za manjše objekte. To pravilo naj bi veljalo do 11. julija, nato pa se bo število povečalo na deset tisoč (ob največ 50-odstotni zasedenosti), poročajo tamkajšnji mediji.

Na olimpijskih bojih do deset tisoč gledalcev

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes sporočili, da si bo lahko olimpijske boje v živo ogledalo do deset tisoč domačih gledalcev. Tujim so že pred časom prepovedali obisk iger. Če pa bi število koronskih okužb začelo naraščati, bi lahko vsa olimpijska tekmovanja potekala za zaprtimi vrati, so dodali.

Odločitev, ki je prišla le nekaj tednov pred uvodno slovesnostjo iger 23. julija, je končala večmesečno ugibanje o tem, ali bodo domači gledalci na poletnih igrah sploh imeli dostop. Tuje gledalce so prireditelji črtali že marca.

"V luči vladnih omejitev glede javnih dogodkov smo dovoljeno mejo gledalcev olimpijskih iger pomaknili na 50-odstotno zasedenost kapacitet športnih prizorišč, vendar ne več kot deset tisoč gledalcev," so v izjavi za javnost še zapisali organizatorji.

Guvernerka Tokia Yuriko Koike je dodala, da se lahko protikoronski ukrepi tudi še spremenijo. "Če bi prišlo do dramatične spremembe in bi okužbe naraščale, bomo morali še enkrat preučiti predlog in razmisliti tudi o možnosti, da na olimpijskih prizoriščih sploh ne bo gledalcev," je dejala guvernerka.

Odločitev o tem, koliko gledalcev bo lahko spremljalo paraolimpijske igre, pa so tokijski prireditelji zamaknili na 16. julij, teden dni pred začetkom olimpijskih iger.