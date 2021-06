Peršetova je danes osvojila 11. mesto in se neposredno uvrstila na igre, pridobila pa je tudi zaradi dejstva, da posamezno državo lahko zastopa le po ena nastopajoča in pred njo sta bili po dve Portugalki in Španki.

A v boju za igre je prehitela tudi ugledne tekmice z Madžarske, Velike Britanije, JAR, Ukrajine in drugih držav, ki v mednarodni konkurenci kotirajo višje od Slovenije.

Najhitrejša je bila Madžarka Anna Olasz, pred Španko Paulo Ruis in Kanadčanko Farley Sanderson. Slednje so bile v vodilni skupini in se v četveroboju z Britanko Alice Dearing pomerile za najvišja mesta. V prvi zasledovalni skupini pa si je Peršetova priborila igre in radovljiškemu plavanju zagotovila že sedmo zaporedno uvrstitev na igre.

"Danes si ne bi očitala ničesar, tudi če mi ne bi uspelo"

"Res sem si želela na igre. Vse sem jim podredila, veliko trenirala in sama sebi s tem ustvarila tudi velik pritisk." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Od samega starta sem se zelo dobro počutila in vesela sem, da se je na koncu izteklo, kot se je. Vedela sem, da imam možnost in to sem izkoristila," je v prvem odzivu po uspehu povedala plavalka in priznala, da je bil pritisk pred tekmo izreden: "Res sem si želela na igre. Vse sem jim podredila, veliko trenirala in sama sebi s tem ustvarila tudi velik pritisk."

Kot pravi, je tip človeka, ki za zadan cilj naredi vse. "A danes si ne bi očitala ničesar, tudi če mi ne bi uspelo. Dala sem vse od sebe. Konkurenca pa je huda. Res je, imam olimpijsko izkušnjo iz Ria, treniram dodatnih pet let in sem močnejša, a tudi tekmice napredujejo."

Za mlado športnico je bilo dodatno težko po lanski odpovedi iger, saj je za leto dni preložila magistrski študij na biotehnični fakulteti. "Nisem vedela, kaj bo s tekmami letos. Zato sem se vrnila na fakulteto, naredila prvi semester in kar precej za drugega. Je težko, a če se uspeš organizirati, se da," je še povedala plavalka, ki v letu 2021 res ni imela veliko prostega časa.

Spoprijateljila se je tudi z neoprenom

"Lahko ji le čestitam. Tekma je bila nervozna in težka vse od starta, saj ni bilo nobenega taktiziranja in varčevanja z močmi. A Špela je odplavala tako, kot sva se zmenila. Vseskozi je bila v ospredju. Na srečo se je spoprijateljila tudi z neoprenom, ki sva se ga tako bala. Imela sva tudi kanček sreče, a na koncu se je vse poklopilo," pa je po tekmi povedal njen trener Alen Kramar, ki že kuje načrte sklepnih priprav za OI v domači Radovljici, nekaj treningov pa načrtujeta tudi v Kopru, saj bo tudi tokijska tekma "morska".

Preberite še: