Mladim Slovenkam najprej zagodel žreb, nato še Američanki

Slovenski odbojkarici na mivki Nina Zdešar in Katarina Bulc se v Kambodži nista prebili na glavni turnir.

Slovenski odbojkarici na mivki Nina Zdešar in Katarina Bulc se nista prebili skozi kvalifikacije turnirja svetovne serije v Kambodži. Naši dekleti sta morali v kvalifikacijah priznati premoč Američankama Sarah Schermerhorn in Kim Hildreth.

Mladi slovenski odbojkarici Nina Zdešar in Katarina Bulc sta letošnjo sezono na peščenih igriščih začeli z nastopom na turnirju serije 1 Star FIVB Beach Volleyball Tour v Siem Reapu, kamor sta odšli po prve letošnje točke.

Slovenkama žreb žal ni bil naklonjen, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije, saj jima je že v prvem krogu namenil ameriško dvojico Schermerhorn - Hildreth. Tekmici sta upravičili vlogo favoritinj in v prvem nizu slavili z 21:10, v drugem pa sta bili prav tako prepričljivi in se na koncu veselili zmage z 21:9.

Zdešarjeva in Bulčeva se tako nista uvrstili na glavni del turnirja in sta nastope v Kambodži že končali.