Brez presenečenja v polfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Calcita Volleyja so druge finalistke slovenskega pokala za sezono 2021/22. V polfinalnem obračunu zaključnega turnirja so v Hali Tivoli v Ljubljani premagale moštvo Krima s 3:0 (14, 12, 15). V torkovem finalu se bodo Kamničanke pričakovano pomerile z Novo KBM Branikom. Te so v prvem polfinalnem obračunu ugnale ekipo Sipa Šempetra s 3:0 (16, 13, 21).

Mariborčanke so v prvem polfinalu proti Sipu Šempetru prav tako prepričljivo slavile s 3:0 (16, 13, 21) in bodo v finalu lovile 19. pokalno lovoriko, deveto v zadnjih 12 letih. Preostali trije pokalni naslovi so v tem času pripadli Kamničankam, ki bodo v finalu v vlogi favoritinj.

Danes so po vodstvu krimovk z 2:1 v prvem nizu nanizale deset zaporednih točk in hitro prikazale resen pristop v boju za finale. Prvi niz jim je pripadel s 25:14. Varovanke Gregorja Rozmana so po nekoliko bolj izenačenem drugem nizu po vodstvu 18:12 nanizale sedem zaporednih točk za povišanje vodstva.

Tudi v tretjem nizu so prevladovale trikratne pokalne zmagovalke in vodilne v DP. Po delnem izidu 6:0 za vodstvo 12:4 so postavile piko na i prepričljivi predstavi. Dvoboj se je končal z novim zanesljivo osvojenim nizom Kamničank s 25:15.

Najboljša posameznica obračuna je bila Anđela Radišković, ki je zbrala kar 21 točk, vključno s šestimi asi. Pri krimovkah je največ, osem točk dosegla Amina Kenda.

Finale bo na sporedu v torek ob 20.30 po moških polfinalnih obračunih.