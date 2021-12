Neporaženi ACH gosti državne prvake

12. krog državnega prvenstva v odbojki za moške prinaša derbi vrha, ponovitev lanskega finala, med neporaženim AC Volleyjem in aktualnim prvakom OK Merkur Maribor. Na prvem medsebojnem srečanju na Štajerskem je ACH zmagal s 3:1. Zanimiv obračun se obeta med Salonitom in Calcitom, sosedoma na tretjem in četrtem mestu lestvice. Panvita gosti zadnji Triglav, Krka pa Črnuče.