Kljub neugodnemu položaju ne gredo le na izlet

Kamničanke bodo povratno tekmo odigrale v Turčiji. Na prvi so doma izgubile z 0:3. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcit Volleyja se bodo ob 16. uri na povratni tekmi drugega kroga pokala CEV v Istanbulu pomerile z ekipo Eczacibasi Dynavit. Calcitovke so pred tednom dni izgubile brez osvojenega niza, tako da Turkinje za napredovanje v četrtfinale potrebujejo le še dva niza. Kamničanke želijo v Istanbulu osvojiti vsaj niz.

"Zagotovo ne gremo na izlet, nasprotno, poskušali bomo odigrati čim boljšo igro in naredili bomo vse, da bi domačinkam odvzeli vsaj en niz, ki si ga tako zelo želimo. Na prvi tekmi v Kamniku je bila tista največja razlika, ki je na koncu odločila o zmagovalkah, učinkovitost v napadu in boljšem bloku turške ekipe. V vseh drugih elementih igre smo jim bili blizu ali celo enakovredni. Na teh stvareh moramo zdaj graditi in upati, da bomo na povratni tekmi bolj učinkoviti v napadu. Morali bomo igrati hrabro, bolj prodorno, hkrati bolje kot na prvi tekmi," pravi trener kamniške ekipe Gregor Rozman.