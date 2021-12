Kamničanke na pragu izpada iz pokala CEV

Težje nasprotnice v drugem krogu pokala CEV bi kamniške odbojkarice skorajda težko dobile, kajti Eczacibasi sodi med najboljše ekipe v Evropi. In že podatek, da zanj že nekaj sezon igra Tijana Bošković, ena najboljših odbojkaric na svetu, dovolj zgovorno govori, za kakšno ekipo gre. Turkinje, ki desetletje čakajo na 29. naslov turških prvakinj, so vlogo favoritinj upravičile, nekaj težav so imele le v prvem nizu. V njem so domače izničile zaostanek sedmih točk, prišle do izida 22:23, več pa jim ni uspelo.

Premoč turške ekipe se je najbolj izrazila v bloku in v napadu, kjer se je izkazala predvsem ena najboljših evropskih igralk, srbska reprezentantka Tijana Bošković, dosegla je 18 točk, njena rojakinja Maja Ognjenović pa se je izkazala s servisi, prispevala je tudi dva asa. Kamničanke niso imele posebej razpoložene igralke.

"Ni razloga za slabo voljo, vendar nismo presegli sami sebe. Moramo pa vedeti, da je že niz proti takšni ekipi, težko osvojiti, kaj šele zmagati. Eczacibasi je vrhunska ekipa z dvema izven serijskima igralkama, Ognjenović in Bošković in tu je bila največja razlika. Vem pa, da smo glede na stanje, v kakršnem smo, dali svoj maksimum. Dekleta si zaslužijo vse čestitke za hraber pristop, da so pokazale, da smo v določenih delih igre vsaj zraven, ne bom rekel, da enakovredni, tako da ni razlogov za slabo voljo. Za kaj več bi morali biti bolj učinkoviti v napadu," je po tekmi dejal Rozman.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Istanbulu.

Calcit Volley : Eczasibasi Dynavit Istanbul 0:3 (-23, -17, -15) Športna dvorana Kamnik, gledalcev 300, sodnika: Rapisarda (Italija), Fortu (Italija). Calcit Volley: Pavlović Mori 3, Špoljarič, Mihevc 1, Javornik, Radišković, Šiftar 7, Brulec Kostić 5, Lenart 1, Janežič, Charuk 7, Sillah 6, Zorman, Čižman 2. Eczacibasi Dynavit: Sebnem Akoz, Bošković 18, Arici 3, Atlier 6, S. Sahin 5, Baladin 7, Ognjenović 4, Palabiyik, E. Sahin, Adams 10, Heyrman 5, Yildrim.

