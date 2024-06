Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri igrala v Lodžu tekmo za tretje mesto ligo narodov, njen tekmec pa bodo domačini Poljaki, sicer zadnji zmagovalci lige narodov. Slovenci so v sobotnem polfinalu z 0:3 izgubili z Japonci, ki so jih v tej sezoni kot edini (že drugič) premagali, Poljaki pa so po petih setih izgubili s Francozi. "Zares si želimo osvojiti medaljo, za nas bi bila zelo pomembna, da dobro zaključimo ligo narodov," pred srečanjem pravi Jan Kozamernik. Finale med Japonsko in Francijo bo ob 20. uri.

Na sporedu je zadnji dan lige narodov, v kateri bodo slovenski odbojkarji lovili prvo odličje. Potem ko so leta 2021 v Riminiju zasedli četrto mesto, se leta 2022 niso uvrstili na zaključni turnir, lani pa so jih v četrtfinalu zaustavili Japonci.

Ti so bili za slovenske odbojkarje "usodni" tudi na letošnjem zaključnem turnirju, a tokrat v sobotnem polfinalu. Azijska reprezentanca je za zdaj sploh edina, ki je letos našla recept za varovance Gheorgheja Cretuja. Ti so na 14 tekmah dvakrat izgubili, obakrat z japonsko zasedbo. Japonci so v sobotnem polfinalu slavili s 3:0 in se prebili v veliki finale, v katerem bodo zvečer za lovoriko in bogato finančno nagrado igrali proti Francozom.

Poljski navijači so po pravem trilerju videli poraz svojih odbojkarjev. Foto: Volleyball World Še pred finalom bo ob 17. uri tekma za tretje mesto, v kateri se bodo Slovenci udarili z gostitelji Poljaki, ki so v polfinalu z 2:3 izgubili proti galskim petelinom in se bodo morali pred bučnim domačim občinstvom zadovoljiti z bitko za bron. Tega si pred pripravami na olimpijske igre nadvse želijo tudi slovenski odbojkarji.

"Zares si želimo to odličje," pravi Jan Kozamernik. Foto: Volleyball World "Zdaj se moramo osredotočiti na medaljo, zares si jo želimo osvojiti in za nas bi bila pomembna, da dobro zaključimo ligo narodov in dobro začnemo priprave na olimpijske igre. Imamo kar nekaj samozavesti, ki smo si jo nabrali, a to moramo prikazati še na igrišču. Prišli smo daleč, zares smo prava ekipa in mislim, da si zaslužimo več, kot smo danes pokazali na igrišču. Igrati proti Poljski pred njenimi izjemnimi navijači bo spet nekaj posebnega in nam bo zagotovo dalo še več zagona in dodatno energijo. Upam, da pokažemo dobro predstavo in osvojimo kolajno," je pred današnjim srečanjem v izjavi za OZS dejal srednji bloker Jan Kozamernik.

Alen Pajenk po tekmi z Japonsko:

Slovenci bodo po ligi narodov misli usmerili v premierne olimpijske igre, na katerih bodo skupinski del igrali proti Franciji, Kanadi in Srbiji.