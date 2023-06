Začetek ne najboljši, nato pa suverena zmaga

* Športna dvorana, sodnika: Akinci (Turčija), Mezoffy (Madžarska).

* Slovenija: Pajenk 6, Planinšič, Kozamernik 8, Kök, Toman, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Štern 13, Ropret 2, Urnaut 20, Čebulj 15, Možič 1, Mujanovič 1.

* Kuba: Masso 6, Mergarejo 1, Concepcion 7, Thondike 1, Garcia, Gutierrez M., Taboada 1, Herrera 13, Goide, Lopez 9, Pedroso, Gutierrez J., Yant 13, Gorguet.

Slovenija je na turnirju v Orleansu že premagala Argentino in Kanado in se z novim uspehom, šesto zmago na skupaj sedmih tekmah, že močno približala nastopu na zaključnem turnirju, ki bo sredi julija v Gdansku na Poljskem. Tam bo nastopila najboljša osmerica iz rednega dela. Še pred tem Slovenijo v začetku julija čaka gostovanje na tretjem turnirju lige narodov na Filipinih.

Slovenija in Kuba sta se nazadnje srečali v velikem finalu tekmovanja FIVB Challenger v Ljubljani, v katerem si je Slovenija zagotovila prav nastopanje v elitni ligi narodov.

Alen Pajenk Foto: Volleyballworld

Uvod ni bil najboljši

Uvod je tokrat obetal drugačen razplet. Sredi prvega niza sta Alen Pajenk z dobrim servisom in Klemen Čebulj, ki se je razigral, Sloveniji priborila vodstvo s 13:11. A Kubanci so z delnim izidom 3:0 spet prevzeli pobudo. Ko je Slovenija po bloku Ropreta za 17:16 spet povedla, je kubanski selektor Nicolas Vives z minuto odmora našel pravo taktiko za štiri zaporedne točke. Slovenije je še izenačila na 20:20, končnica niza pa je bila kubanska.

V drugem nizu je Roka Možiča, ki še ni povsem zacelil poškodbe s tekme proti Kanadi, zamenjal Žiga Štern. Slovenija pa je znala kaznovati napake tekmecev in blok Jana Kozamernika je pomenil vodstvo z 8:4. Pomagala ni niti minuta odmora in Slovenije je ušla na 16:10 in 19:12, po uspešnih blokih Alena Pajenka v končnici in napaki Kubancev pa je bil izid poravnan.

Foto: Ana Kovač

Razigrani kapetan Tine Urnaut je v tretjem nizu z domiselno igro ob mreži razigral soigralce in Slovenija je hitro pobegnila na 6:2 in 9:5. Po menjavi organizatorja igre so se Kubanci približali na -2, a reagirala je tudi slovenska klop in razlika je najprej narasla na +5, kasneje pa na 19:12 in končnica je bila le še formalnost.

Četrti niz je bil izenačen do 15. točke. Slovenija je nato ušla na 19:15, po bloku Šterna za 22:17 pa je bil zmagovalec dvoboja znan. Usodo tekmecev za novo pomembno zmago pa je zapečatil Klemen Čebulj.