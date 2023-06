Slovenci se lahko še približajo Gdansku

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo odigrala tretjo tekmo drugega turnirja lige narodov v treh dneh, njen tekmec bo ob 20.30 Kuba, ki je pri dnu lestvice. Slovenci so po šestih obračunih in petih zmagah na visokem tretjem mestu in v dobrem položaju za zaključni turnir v Gdansku, na katerega se bo po treh turnirjih uvrstilo osem najboljših ekip.

Slovenski odbojkarji so po torkovi zmagi v Orleansu s 3:1 proti Argentini v sredo s 3:0 premagali Kanado, zvečer pa jim bo nasproti že stal naslednji tekmec.

Pomerili se bodo s Kubo, ki je med zadnjeuvrščenimi sodelujočimi reprezentancami. Na petih tekmah je zmagala le enkrat, a omeniti je treba, da je na kolena po petih nizih spravila velesilo Brazilijo in južnoameriški tekmici zadala edini dozdajšnji poraz. Kubanci so na drugem turnirju v Franciji za zdaj odigrali le eno srečanje in z 0:3 izgubili proti neporaženim Japoncem.

"Fizična ekipa z močnimi napadalci"

"Take tekme nam pomagajo, da se razvijamo, da razvijamo našo igro in da se spomnimo, kako težko je igrati, ko tekme za nekaj štejejo, kot šteje ta liga narodov. Vsi vemo, kaj je v igri, zato potrebujemo take nasprotnike, potrebujemo trenutke, ko moramo zmagovati, ko smo pod pritiskom in ko se moramo boriti. Dobro smo reagirali, po izgubljenem prvem nizu smo se hitro pobrali in si povrnili samozavest," je po zmagi nad Kanado dejal slovenski selektor Gheorghe Cretu in pogled usmeril proti tretjemu dvoboju v kratkem času.

Slovenci so po šestih tekmah pri petih zmagah. Foto: Volleyballworld

"Tretja tekma, pripravljeni bomo, imamo še igralce na klopi, ki so pripravljeni vstopiti. Gre za zelo fizično ekipo, ki bo tvegala. Vemo, da imajo močne napadalce, da so fizični, da bo treba biti pripravljen na drugačen stil igre. A moramo se bolj osredotočati nase kot na njih. Pripravljeni bomo."

Srečanje se bo začelo ob 20.30. Po večerni tekmi bodo Slovenci v Orleansu znova v tekmovalni akciji v soboto ob 16.30, ko se bodo za konec drugega turnirja pomerili še z Brazilci.

Zgodnjepopoldanski derbi

Na turnirju, ki poteka v Franciji, bo že na prvi tekmi dneva izjemno zanimivo. Neporaženi Japonci se bodo v derbiju dneva pomerili s trenutno četrtimi Brazilci. Istočasno bodo Italijani v Rotterdamu četrto zmago iskali proti Kitajcem. Japonci so na šestih tekmah prav tolikokrat zmagali. Bodo ostali neporaženi tudi po derbiju dneva proti Brazilcem? Foto: Volleyballworld

Popoldan se bosta za drugo zmago pomerili Bolgarija in Kanada, Srbom pa bodo nasproti stali Nemci. Zvečer se bodo gostitelji Nizozemci zoperstavili Poljakom.

Osmerica na zaključni turnir

Vsaka od 16 reprezentanc odigra tri turnirje lige narodov, na vsakem štiri tekme (skupno 12), najboljših osem se nato uvrsti na zaključni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.

Slovenci bodo tretji turnir igrali med 4. in 9. julijem v Pasay Cityju na Filipinih.

Liga narodov, 2. turnir Četrtek, 22. junij Lestvica: